Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας πέθανε σε ηλικία 89 ετών, με τον βασιλιά Κάρολο να αποχαιρετά τον συγγενή του με ένα προσωπικό μήνυμα. Ο Χάραλντ ήταν ο γηραιότερος εν ενεργεία μονάρχης της Ευρώπης και παρέμεινε στον θρόνο από το 1991 μέχρι τον θάνατό του.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τον Βασιλικό Οίκο της Νορβηγίας. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε ειρηνικά στο Εθνικό Νοσοκομείο την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 6:35 το πρωί», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο γιος του, Χάακον, είχε ήδη αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του πατέρα του ως αντιβασιλέας κατά το διάστημα της ασθένειάς του και πλέον διαδέχεται τον Χάραλντ στον θρόνο ως βασιλιάς Χάακον Η΄.

«Ο αγαπημένος μου ξάδελφος»: Το μήνυμα του Καρόλου

Η σχέση των δύο βασιλικών οικογενειών έχει και οικογενειακή διάσταση, γεγονός που αποτυπώνεται και στα λόγια του Καρόλου μετά την είδηση του θανάτου.

Σε μήνυμά του, ο Βρετανός μονάρχης έγραψε:

«Με τη βαθύτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε, η σύζυγός μου και εγώ, τον θάνατο του αγαπημένου μου ξαδέλφου, βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας.

Για 35 χρόνια, ο βασιλιάς Χάραλντ υπηρέτησε τον λαό του με αφοσίωση, οδηγώντας τη Νορβηγία μέσα από περιόδους μεγάλων αλλαγών, με ζεστασιά και ταπεινότητα.

Καθώς η Νορβηγία πενθεί την απώλεια μιας τόσο σημαντικής προσωπικότητας, όλη η οικογένειά μου τον θυμάται ως έναν αγαπημένο συγγενή και φίλο, του οποίου η καλοσύνη, η συμπόνια και η βαθιά αίσθηση καθήκοντος έφταναν από την άλλη πλευρά της θάλασσας και μέσα από τις δεκαετίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νορβηγία συνδέονται με ιδιαίτερα στενούς ιστορικούς και οικογενειακούς δεσμούς, με τη Βρετανία να είναι μία από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν την ανεξαρτησία της Νορβηγίας και σύναψαν διπλωματικές σχέσεις μαζί της το 1905.

Οι ιδιαίτεροι αυτοί δεσμοί ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο κατά τις δραματικές δοκιμασίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συνέβαλαν στο να ενώσουν ακόμη περισσότερο τις δύο χώρες μας.

Η βασίλισσα και εγώ εκφράζουμε τα βαθύτερα και ειλικρινέστερα συλλυπητήριά μας στη βασίλισσα Σόνια και σε ολόκληρη την οικογένειά της, καθώς η Βρετανία συμμετέχει στο πένθος της Νορβηγίας σε αυτή τη στιγμή τόσο οδυνηρής απώλειας».

Το μήνυμα έφερε την υπογραφή «Charles R.».

Τα προβλήματα υγείας και η τελευταία περίοδος

Η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ είχε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια. Τις τελευταίες εβδομάδες λάμβανε κορτιζόνη για αιμολυτική αναιμία, μια σπάνια διαταραχή που επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια και μπορεί να προκαλέσει κόπωση και δύσπνοια.

Η οικογένειά του είχε συγκεντρωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο, ακυρώνοντας τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις της για να βρίσκεται κοντά του.

Στη Νορβηγία, ακόμη και ο πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε ακύρωσε ταξίδι στη Γερμανία, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια με δικά του λόγια:

«Ένα ολόκληρο έθνος πενθεί και ο λαός της Νορβηγίας μένει με βαθιά ευγνωμοσύνη για μια μακρά ζωή αφιερωμένη στην υπηρεσία της Νορβηγίας.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες ως μονάρχης, ο Χάραλντ Ε΄ έδειξε ακλόνητη πίστη στον νορβηγικό λαό.

Μας βοήθησε να δούμε το καλύτερο στον εαυτό μας και ο ένας στον άλλον.

Οι σκέψεις μου και η βαθύτερη συμπάθειά μου είναι με τη βασίλισσα και ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Στο Όσλο, κάτοικοι άφησαν λουλούδια και άλλα αφιερώματα στην Πλατεία των Ανακτόρων, μπροστά από το βασιλικό ανάκτορο.

Από τον Εδουάρδο Ζ΄ στον Γεώργιο ΣΤ΄

Οι δεσμοί του Χάραλντ με τη βρετανική μοναρχία ήταν βαθύτεροι από μια απλή συγγενική σχέση. Μέχρι τον θάνατό του παρέμενε τυπικά στη γραμμή διαδοχής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ο Νορβηγός μονάρχης ήταν δισέγγονος του Εδουάρδου Ζ΄. Ανάμεσα στους νονούς του ήταν η βασίλισσα Μαρία και ο γιος της, Γεώργιος ΣΤ΄, πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Η σύνδεση με τη βρετανική βασιλική οικογένεια είχε και μια δραματική ιστορική διάσταση. Ο Χάραλντ ήταν μόλις τριών ετών όταν η Γερμανία εισέβαλε στη Νορβηγία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η βασιλική οικογένεια εγκατέλειψε τη χώρα και ο μικρός Χάραλντ έφυγε μαζί με τις αδελφές του, τις πριγκίπισσες Ράγκνχιλντ και Άστριντ. Αρχικά κατέφυγαν στη Σουηδία και στη συνέχεια βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παρέμειναν για πέντε χρόνια μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στη Νορβηγία.

Οι νοσηλείες και ο βηματοδότης

Τα προβλήματα υγείας είχαν οδηγήσει τον Χάραλντ αρκετές φορές στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε μεταφερθεί για επείγουσα ιατρική φροντίδα στην Τενερίφη, αφού αρρώστησε ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Τότε το Παλάτι είχε ανακοινώσει ότι αντιμετωπιζόταν για λοίμωξη και αφυδάτωση.

Το 2024 είχε νοσηλευτεί στη Μαλαισία εξαιτίας λοίμωξης. Εκεί του τοποθετήθηκε προσωρινός βηματοδότης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Νορβηγία, όπου τοποθετήθηκε μόνιμη συσκευή.

Τον Απρίλιο εκείνης της χρονιάς, ο Βασιλικός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο Χάραλντ θα περιόριζε μόνιμα τις δημόσιες εμφανίσεις του «out of consideration for his age», δηλαδή «λόγω της ηλικίας του».

Ο γάμος με τη Σόνια και τα δύο παιδιά

Ο Χάραλντ και η βασίλισσα Σόνια ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα και τον Χάακον, ο οποίος πλέον αναλαμβάνει τον νορβηγικό θρόνο.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, ο Χάραλντ συνδέθηκε με την περίοδο εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων της Νορβηγίας. Μαζί με τη Σόνια επιδίωξε επίσης στενότερη επαφή με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Η τελευταία περίοδος της ζωής του, ωστόσο, χαρακτηρίστηκε από συχνές νοσηλείες και περιορισμό των δημόσιων υποχρεώσεών του.

Ο Χάραλντ πριν από τον θρόνο ήταν Ολυμπιονίκης

Πριν γίνει βασιλιάς, ο Χάραλντ είχε διακριθεί στον αθλητισμό. Η ιστιοπλοΐα ήταν η μεγάλη του αγάπη και συμμετείχε σε αρκετές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το 1987 κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, προσθέτοντας μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στη μακρά αθλητική του πορεία.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, το βασιλικό λάβαρο πάνω από τα Ανάκτορα του Όσλο κατέβηκε μεσίστια.

Ο Χάακον αναμένεται να πραγματοποιήσει σύντομα την πρώτη δημόσια εμφάνισή του ως νέος βασιλιάς της Νορβηγίας. Είναι παντρεμένος με τη βασίλισσα Μέττε Μάριτ, η οποία έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα νωρίτερα φέτος.