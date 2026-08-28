Στη κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, η σύζυγός του Κατερίνα, η οικογένειά του και πρόσωπα από το περιβάλλον του συγκεντρώθηκαν για την εξόδιο ακολουθία, ενώ ακολουθεί η ταφή του Δημήτρη Κόκοτα στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σύζυγος του εκλιπόντος βρισκόταν από νωρίς στον ναό για την υποδοχή του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της τελετής, η ίδια εκφώνησε επικήδειο, αναφέροντας:

«Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η Κατερίνα Κόκοτα στάθηκε στην οικογένεια που δημιούργησαν και στην παρουσία όσων παρέστησαν στην εκκλησία:

«Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».

Εξόδιος Ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Εξόδιος Ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Εξόδιος Ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Εξόδιος Ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI) Εξόδιος Ακολουθία του Δημήτρη Κόκοτα. Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Το ιατρικό ανακοινωθέν και το κουτί δωρεών

Η ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με τον χώρο να έχει γεμίσει στεφάνια. Ο ερμηνευτής απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν.

Στην είσοδο του Ιερού Ναού τοποθετήθηκε ειδικό κουτί συγκέντρωσης δωρεών για την ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής στην Αγία Βαρβάρα, οι παρευρισκόμενοι αποχώρησαν από τον ναό με κατεύθυνση το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών για τη διαδικασία της ταφής.