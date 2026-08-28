Συντετριμμένοι αποχαιρέτησαν τον Δημήτρη Κόκοτα ο Χάρης Βαρθακούρης, η σύζυγός του Αντελίνα, αλλά και η στενή του φίλη και μάνατζερ Σάντρα Βουτσά, αναπολώντας τις αμέτρητες στιγμές φιλίας, ταξιδιών και συνεργασίας που έζησαν μαζί του.

Συγκλονισμένη από την τροπή της υγείας του δήλωσε η μάνατζερ και στενή φίλη του τραγουδιστή, Σάντρα Βουτσά, τονίζοντας τη στενή σχέση που διατηρούσε με τον ίδιο αλλά και τη σύζυγό του, Κατερίνα.

«Δυστυχώς ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, γιατί μέχρι και το Σάββατο πήγαινε κάθε μέρα και λίγο καλύτερα. Έπαθε αυτό το σηπτικό σοκ και δεν άντεξε ο οργανισμός του, γιατί ήταν αδύναμος. Ο Δημήτρης ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ένας δοτικός άνθρωπος. Αγαπούσε πάρα πολύ την οικογένειά του, τη γυναίκα του και την κόρη του και δυστυχώς δε θα δει την κόρη του να μεγαλώνει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην εντατική υπήρχε επικοινωνία: «Του μιλάγαμε στο τηλέφωνο μέσω της Κατερίνας και αντιδρούσε. Είχε αντίληψη, καταλάβαινε. Ήταν όμως ένας άνισος αγώνας. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι όλο αυτό το διάστημα ο κόσμος στον δρόμο δεν σταμάτησε να ρωτάει για την υγεία του. Όσοι τον γνώριζαν τον λάτρευαν».