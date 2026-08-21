Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, ο Τεντ Μόσμπι άρχισε να αφηγείται στα παιδιά του την ιστορία αγάπης των γονιών τους στη σειρά «How I Met Your Mother».

Η κωμική σειρά του CBS, που δημιουργήθηκε από τον Κάρτερ Μπέις και τον Κρεγκ Τόμας, έκανε πρεμιέρα στις 19 Σεπτεμβρίου 2005 και σύστησε στο κοινό την παμπ ΜακΛάρεν, το αγαπημένο στέκι της παρέας. Εκεί περνούσαν μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους ο βασικός ήρωας Τεντ Μόσμπι, τον οποίο υποδυόταν ο Τζος Ράντνορ, μαζί με τους φίλους του Μάρσαλ Έρικσεν, τον οποίο ενσάρκωνε ο Τζέισον Σίγκελ, Ρόμπιν Σερμπάτσκι, την οποία υποδυόταν η Κόμπι Σμόλντερς, Μπάρνι Στίνσον, τον οποίο υποδυόταν ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, και Λίλι Όλντριν, την οποία ενσάρκωνε η Άλισον Χάνιγκαν. Η παρέα συναντιόταν εκεί για να χαλαρώσει, να γιορτάσει σημαντικές στιγμές αλλά και να αντιμετωπίσει προσωπικές κρίσεις.

Όπως αναφέρει το People, την αφήγηση του «How I Met Your Mother» έκανε ο αείμνηστος Μπομπ Σάγκετ, ο οποίος δάνειζε τη φωνή του στον μελλοντικό Τεντ Μόσμπι. Μέσα από αναδρομές στη ζωή του στη Νέα Υόρκη και στις περιπέτειές του με τους στενούς του φίλους, ο Τεντ Μόσμπι εξηγούσε στα δύο παιδιά του πώς γνώρισε τη μητέρα τους.

Η σειρά διήρκεσε εννέα σεζόν και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2014. Ακολούθησε μια παράλληλη σειρά του Hulu με τίτλο «Πώς γνώρισα τον πατέρα σου», με πρωταγωνίστρια τη Χίλαρι Νταφ και έκτακτες εμφανίσεις μελών του αρχικού καστ. Η σειρά προβλήθηκε για δύο σεζόν, από το 2022 έως το 2023.

Σε εμφάνισή του σε podcast τον Αύγουστο του 2026, ο Τζος Ράντνορ αποκάλυψε ότι οι ηθοποιοί του καστ δεν διατηρούν πλέον στενές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνέβη για κάποιον δραματικό λόγο. Όπως εξήγησε, η εμπειρία έμοιαζε με τα χρόνια στο πανεπιστήμιο: οι άνθρωποι περνούν μια πολύ έντονη περίοδο μαζί και δυσκολεύονται να φανταστούν ότι δεν θα βλέπονται καθημερινά, επειδή για χρόνια βρίσκονταν συνεχώς ο ένας δίπλα στον άλλον. Στη συνέχεια, όμως, οι δρόμοι τους χωρίζουν και ο καθένας συνεχίζει τη ζωή του.

Πού βρίσκονται, λοιπόν, σήμερα οι πρωταγωνιστές του «How I Met Your Mother»;

Τζος Ράντνορ ως Τεντ Μόσμπι

Τζος Ράντνορ

Ο Τζος Ράντνορ υποδύθηκε τον Τεντ Μόσμπι, έναν αρχιτέκτονα που ζούσε στη Νέα Υόρκη μαζί με τους καλύτερους φίλους του. Σε όλη τη διάρκεια της σειράς, το κοινό παρακολουθούσε τον Τεντ Μόσμπι να προσπαθεί επίμονα να βρει την αληθινή αγάπη στη μεγάλη πόλη, γεγονός που τον έκανε έναν από τους πιο ανθρώπινους και οικείους χαρακτήρες της σειράς.

Αν και ο Τζος Ράντνορ υποδυόταν τον Τεντ Μόσμπι στην οθόνη, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Μια γεμάτη οικογένεια», Μπομπ Σάγκετ, ήταν εκείνος που έδινε τη φωνή του στον μεγαλύτερο σε ηλικία Τεντ Μόσμπι ως αφηγητής.

Μετά το τέλος των εννέα σεζόν, ο Τζος Ράντνορ συνέχισε την τηλεοπτική του καριέρα. Υποδύθηκε τον Δρα Τζεντάια Φόστερ στο δράμα «Οδός Ελέους», τον Άνταμ Έπσταϊν στη μίνι σειρά «Ο Φλάισμαν έχει μπλέξει» και τον Λόνι Φλας στη σειρά μυστηρίου και εγκλήματος «Κυνηγοί». Παράλληλα, ασχολήθηκε με το θέατρο και κυκλοφόρησε αρκετά μουσικά άλμπουμ.

Τον Νοέμβριο του 2023, ο ηθοποιός και τραγουδιστής ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με την κλινική ψυχολόγο Τζορντάνα Τζέικομπς, την οποία είχε γνωρίσει σε μια εκδήλωση φίλου του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2024 σε μια χιονισμένη τελετή και απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγόρι, στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.

Ο Τζος Ράντνορ, μαζί με τον συνδημιουργό της σειράς Κρεγκ Τόμας, παρουσιάζει επίσης podcast στο οποίο οι δύο άνδρες ανατρέχουν στα παρασκήνια και στα γυρίσματα του «How I Met Your Mother».

Κόμπι Σμόλντερς ως Ρόμπιν Σερμπάτσκι

Η Κόμπι Σμόλντερς υποδύθηκε την τηλεοπτική δημοσιογράφο και περήφανη Καναδή Ρόμπιν Σερμπάτσκι.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποκαλύψεις της σειράς ήταν ότι η Ρόμπιν Σερμπάτσκι υπήρξε στα παιδικά της χρόνια ποπ σταρ στον Καναδά με το καλλιτεχνικό όνομα Ρόμπιν Σπαρκλς, γεγονός που προκάλεσε τεράστια έκπληξη στην παρέα.

Μετά το «How I Met Your Mother», η Κόμπι Σμόλντερς υποδύθηκε τη Μαρία Χιλ σε αρκετές παραγωγές του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, ξεκινώντας από την ταινία «Οι Εκδικητές» το 2012. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε ως Λίσα Τέρνερ στη σειρά «Φίλοι από το κολέγιο», ενώ εμφανίστηκε επίσης στις σειρές «Παραπομπή: Αμερικανική ιστορία εγκλήματος», «Πώς γνώρισα τον πατέρα σου» και «Λύκειο».

Από το 2012, η Κόμπι Σμόλντερς είναι παντρεμένη με τον ηθοποιό και πρώην μέλος του καστ του «Σάββατο βράδυ ζωντανά» Τάραν Κίλαμ. Το ζευγάρι έχει δύο κόρες, τη Σέιλιν Κίλαμ και τη Τζανίτα Κίλαμ.

Νιλ Πάτρικ Χάρις ως Μπάρνι Στίνσον

Αν κάποιος χρειαζόταν έναν φίλο για να τον βοηθήσει στο φλερτ, ο Μπάρνι Στίνσον ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος. Ο χαρακτήρας, τον οποίο υποδύθηκε ο Νιλ Πάτρικ Χάρις, ήταν γνωστός για την αγάπη του στα κοστούμια, τις γυναίκες και τον δικό του περίφημο «κώδικα των κολλητών».

Ο βραβευμένος με Έμμυ Νιλ Πάτρικ Χάρις συνέχισε την καριέρα του υποδυόμενος τον Κόμη Όλαφ στη σειρά «Μια σειρά από ατυχή γεγονότα» του Netflix. Εμφανίστηκε επίσης στην τέταρτη ταινία της σειράς «Μάτριξ» και ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά «Χωρίς ταίρι».

Το 2014 πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ στο μιούζικαλ «Χέντβιγκ και η θυμωμένη ίντσα», ερμηνεία που του χάρισε το βραβείο Τόνι Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ.

Από το 2004, ο Νιλ Πάτρικ Χάρις είναι ζευγάρι με τον ηθοποιό και σεφ Ντέιβιντ Μπούρτκα. Οι δύο άνδρες έχουν αποκτήσει τα δίδυμα Γκίντεον Μπούρτκα-Χάρις και Χάρπερ Μπούρτκα-Χάρις και παντρεύτηκαν στην Ιταλία το 2014, έπειτα από δέκα χρόνια σχέσης.

Άλισον Χάνιγκαν ως Λίλι Όλντριν

Έχοντας ήδη γίνει γνωστή από τις ταινίες «Αμερικανική πίτα», η Άλισον Χάνιγκαν υποδύθηκε τη Λίλι Όλντριν, τη μία πλευρά ενός από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σειράς.

Η Λίλι Όλντριν ξεκίνησε ως νηπιαγωγός και αργότερα έγινε σύμβουλος τέχνης. Ήταν παντρεμένη με τον Μάρσαλ Έρικσεν, τον οποίο υποδυόταν ο Τζέισον Σίγκελ, και μαζί απέκτησαν τον γιο τους Μάρβιν Έρικσεν και την κόρη τους Ντέιζι Έρικσεν. Στο τελευταίο επεισόδιο αποκαλύφθηκε επίσης ότι η Λίλι Όλντριν περίμενε το τρίτο τους παιδί.

Μετά το «How I Met Your Mother», η Άλισον Χάνιγκαν δάνεισε τη φωνή της στην Κλερ Κλάνσι στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Φάνσι Νάνσι», υποδύθηκε τη Δρα Αν Πόσιμπλ στην ταινία «Κιμ Πόσιμπλ» του 2019 και συμμετείχε στην 32η σεζόν του «Χορεύοντας με τους σταρ» το 2023, όπου κατέκτησε την πέμπτη θέση.

Η Άλισον Χάνιγκαν παντρεύτηκε το 2003 τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Μπάφι, η βαμπιροφόνισσα», Αλέξις Ντενίσοφ, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες.

Τζέισον Σίγκελ ως Μάρσαλ Έρικσεν

Ο Μάρσαλ Έρικσεν ήταν το άλλο μισό ενός από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της σειράς και είχε τεράστια αδυναμία στη Λίλι Όλντριν. Ο χαρακτήρας, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζέισον Σίγκελ, ήταν επίσης συγκάτοικος του Τεντ Μόσμπι όταν οι δύο άνδρες φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Γουέσλεϊαν.

Στην αρχή της σειράς, ο Μάρσαλ Έρικσεν εργαζόταν ως εταιρικός δικηγόρος στη Νέα Υόρκη. Αργότερα, όμως, κατάφερε να πραγματοποιήσει έναν μεγάλο επαγγελματικό στόχο και έγινε δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Μετά το τέλος της σειράς, ο Τζέισον Σίγκελ πρωταγωνίστησε ως Ντέιν Φοσέ στην ταινία «Ο φίλος μας» του 2019 και υποδύθηκε τον Πολ Γουέστχεντ στη σειρά του HBO «Η εποχή των νικητών: Η άνοδος της δυναστείας των Λέικερς».

Ο Τζέισον Σίγκελ έχει επίσης εξασφαλίσει τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Έμμυ για τη δουλειά του στη σειρά «Θεραπεία χωρίς φίλτρο» της Apple TV, την οποία δημιούργησε μαζί με τον Μπιλ Λόρενς και τον Μπρετ Γκολντστάιν.

Μετά τον χωρισμό του από τη φωτογράφο Αλέξις Μίξτερ το 2021, έπειτα από οκτώ χρόνια σχέσης, ο Τζέισον Σίγκελ ξεκίνησε σχέση με τη χορεύτρια Κέιλα Ραντόμσκι, γνωστή από το τηλεοπτικό πρόγραμμα «Νομίζεις ότι μπορείς να χορέψεις». Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Ιούνιο του 2025.

Κρίστιν Μιλιότι ως Τρέισι ΜακΚόνελ

Έπειτα από πολλές σεζόν γεμάτες αγωνία και εικασίες, αποκαλύφθηκε τελικά ότι η Τρέισι ΜακΚόνελ, την οποία υποδύθηκε η Κρίστιν Μιλιότι, ήταν η σύζυγος του Τεντ Μόσμπι και η μητέρα των δύο παιδιών του.

Το κοινό έμαθε αργότερα ότι η Τρέισι ΜακΚόνελ είχε πεθάνει από μια ασθένεια που δεν κατονομάστηκε ποτέ. Ο θάνατός της ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο Τεντ Μόσμπι αποφάσισε να αφηγηθεί στα παιδιά του ολόκληρη την ιστορία για το πώς γνώρισε τη μητέρα τους, οδηγώντας σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα φινάλε τηλεοπτικής σειράς.

Η Κρίστιν Μιλιότι συνέχισε την τηλεοπτική της πορεία με ρόλους στις σειρές «Φάργκο», «Το πρότζεκτ της Μίντι», «Φτιαγμένη για αγάπη» και «Το θέρετρο». Το 2020 συμπρωταγωνίστησε επίσης με τον Άντι Σάμπεργκ στη ρομαντική κωμωδία «Παλμ Σπρινγκς».

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Κρίστιν Μιλιότι κέρδισε το πρώτο βραβείο Έμμυ της καριέρας της για την ερμηνεία της ως Σοφία Φαλκόνε στη σειρά «Ο Πιγκουίνος», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Κόλιν Φάρελ.

Λίντσι Φονσέκα ως Πένι Μόσμπι

Η Λίντσι Φονσέκα υποδύθηκε την κόρη του Τεντ Μόσμπι και της Τρέισι ΜακΚόνελ, Πένι Μόσμπι, η οποία μαζί με τον αδελφό της άκουγε την πολύχρονη αφήγηση του πατέρα της.

Μετά το «How I Met Your Mother», η Λίντσι Φονσέκα εμφανίστηκε στις σειρές «Πράκτορας Κάρτερ», «Επανάληψη» και «9-1-1: Μοναχικό Αστέρι». Τον Οκτώβριο του 2016, η Λίντσι Φονσέκα παντρεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Νικίτα», Νόα Μπιν.

Η Λίντσι Φονσέκα και ο Νόα Μπιν έχουν αποκτήσει δύο κόρες: την Γκρέτα Μπιν, η οποία γεννήθηκε το 2018, και την Έβελιν Μπιν, η οποία γεννήθηκε το 2022.

Ντέιβιντ Χένρι ως Λουκ Μόσμπι

Ο πρωταγωνιστής της σειράς «Οι μάγοι του Γουέιβερλι», Ντέιβιντ Χένρι, υποδύθηκε τον γιο του Τεντ Μόσμπι και της Τρέισι ΜακΚόνελ, Λουκ Μόσμπι.

Το 2024, ο Ντέιβιντ Χένρι συναντήθηκε ξανά με τον τηλεοπτικό του πατέρα, Τζος Ράντνορ, και δημοσίευσε κοινή φωτογραφία τους γράφοντας με χιούμορ: «Βρήκα τον πατέρα μου. Επιτέλους».

Ο Ντέιβιντ Χένρι έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία το 2020 με το «Αυτή είναι η χρονιά», στην παραγωγή της οποίας συμμετείχε η πρώην συμπρωταγωνίστριά του Σελίνα Γκόμεζ. Αργότερα, ο Ντέιβιντ Χένρι υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή του Ρόναλντ Ρίγκαν, τον οποίο σε μεγαλύτερη ηλικία ενσάρκωσε ο Ντένις Κουέιντ, στη βιογραφική ταινία «Ρίγκαν» του 2024. Ο Ντέιβιντ Χένρι επέστρεψε επίσης στον ρόλο του Τζάστιν Ρούσο στη νέα εκδοχή της σειράς «Οι μάγοι του Γουέιβερλι».

Τον Απρίλιο του 2017, ο Ντέιβιντ Χένρι παντρεύτηκε την πρώην Μις Ντέλαγουερ Μαρία Κέιχιλ, σε μια τελετή εμπνευσμένη από την κλασική εποχή του Χόλιγουντ. Ο Ντέιβιντ Χένρι και η Μαρία Κέιχιλ έχουν τρία παιδιά, τις κόρες Πία Χένρι και Τζέμα Χένρι και τον γιο Τζέιμς Χένρι, ενώ περιμένουν το τέταρτο παιδί τους.