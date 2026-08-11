Η γνωστή K-pop influencer Μίνα Τσαν πέθανε σε ηλικία 26 ετών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατός της αντιμετωπίζεται ως πιθανή αυτοκτονία, έπειτα από ένα ανησυχητικό livestream στο TikTok.

Η Μίνα Τσαν ήταν ιδιαίτερα γνωστή ως φανατική θαυμάστρια του δημοφιλούς K-pop συγκροτήματος ENHYPEN και είχε συγκεντρώσει περισσότερους από 80.000 ακολούθους στο TikTok.

Σύμφωνα με το Page Six, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Αυγούστου, ενώ η 26χρονη έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι της.

K-pop influencer Mina Chan dead at 26 after alarming TikTok livestream https://t.co/0CUmipI3uu pic.twitter.com/y7tak46URm — Page Six (@PageSix) August 10, 2026

Η αστυνομία του Γιονγκσάν ανέφερε ότι η Μίνα Τσαν εντοπίστηκε νεκρή περίπου στις 5:33 τα ξημερώματα, αφού οι Αρχές είχαν προηγουμένως ειδοποιηθεί από άτομο του στενού της περιβάλλοντος.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το livestream, αρκετοί χρήστες των social media φέρεται να είχαν καλέσει τις Αρχές να παρέμβουν και να βοηθήσουν τη νεαρή influencer, η οποία ήταν από την Ιαπωνία αλλά ζούσε στη Νότια Κορέα.

Την επόμενη ημέρα, η μικρότερη αδελφή της φέρεται να επιβεβαίωσε τον θάνατό της μέσα από ανάρτηση σε Instagram Story. «Η αγαπημένη μου μεγαλύτερη αδελφή, που ήταν πάντα ευγενική και ζεστή με όλους όσους συναντούσε, έφυγε από τη ζωή», έγραψε. «Σας παρακαλώ να την κρατήσετε στη σκέψη και στις προσευχές σας», πρόσθεσε.

Η έντονη κριτική που είχε δεχθεί λίγο πριν από τον θάνατό της

Λίγο πριν από τον θάνατό της, η Μίνα Τσαν είχε δεχθεί έντονη κριτική από θαυμαστές των ENHYPEN, ενός δημοφιλούς νοτιοκορεατικού συγκροτήματος K-pop, για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί σε συναυλία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες έναν μήνα νωρίτερα.

Η 26χρονη είχε προσπαθήσει να ζητήσει από το μέλος του συγκροτήματος Σουνού να δώσει λουλούδια στον Νι-Κι, επίσης μέλος των ENHYPEN και Ιάπωνα, όπως και η ίδια. Ορισμένοι θαυμαστές θεώρησαν ότι με την κίνησή της είχε ξεπεράσει τα όρια και ακολούθησε έντονη κριτική εις βάρος της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 31 Ιουλίου, η Μίνα Τσαν δημοσίευσε μια μακροσκελή απολογία στην πλατφόρμα X.

«Νιώθω ότι οι πράξεις μου κατέληξαν να εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του Σουνού. Λυπάμαι πραγματικά. Νιώθω ότι οφείλω μια μεγάλη συγγνώμη τόσο στον Σουνού όσο και στους θαυμαστές του», ανέφερε. Παραδέχθηκε ακόμη ότι, επειδή είχε παρευρεθεί αρκετές φορές σε εκδηλώσεις των ENHYPEN με θαυμαστές, είχε αρχίσει να πιστεύει πως βρισκόταν πιο κοντά στα μέλη του συγκροτήματος απ’ όσο πραγματικά ίσχυε. «Μετανιώνω βαθιά για την αγενή συμπεριφορά μου στην Αμερική», έγραψε, προσθέτοντας ότι έβαλε τη δική της επιθυμία να συναντήσει τον Νι-Κι πάνω από τη στιγμή και την εμπειρία της εκδήλωσης.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη της, η Μίνα Τσαν συνέχισε να δέχεται μηνύματα μίσους από χρήστες των social media.

Μετά την είδηση του θανάτου της, πολλοί ακόλουθοί της άφησαν συλλυπητήρια μηνύματα στις τελευταίες αναρτήσεις της στο Instagram, ενώ αρκετοί καταδίκασαν τη διαδικτυακή παρενόχληση που, όπως υποστήριξαν, είχε υποστεί. «Η ποσότητα μίσους, παρενόχλησης και επίρριψης ευθυνών μέσα σε αυτό το fandom είναι πραγματικά αηδιαστική», έγραψε ένας χρήστης. «Χάσαμε ένα γλυκό, όμορφο και ευγενικό κορίτσι με μεγάλη καρδιά. Οι άνθρωποι που σε πλήγωσαν δεν είναι πραγματικοί θαυμαστές, γιατί οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν υποστηρίζουν τέτοιες συμπεριφορές. Εύχομαι να αναπαυθείς εν ειρήνη».