Στα πρώτα χρόνια της γνωριμίας της με τον Μπρους Γουίλις αναφέρθηκε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις, αποκαλύπτοντας ότι όταν τον συνάντησε για πρώτη φορά ήταν αρραβωνιασμένη με άλλον άνδρα.

Η 50χρονη μίλησε στο podcast «Making Space» και θυμήθηκε ότι γνώρισε τον Μπρους Γουίλις περίπου το 2005, σε ένα γυμναστήριο στο Χόλιγουντ. Όπως είπε, οι δυο τους είχαν διαφορετικές ώρες προπόνησης, όμως συχνά συναντιούνταν για λίγο. Αυτό που της είχε κάνει εντύπωση από την αρχή ήταν η ζεστασιά, το χιούμορ και η γοητεία του ηθοποιού.

Η Έμα Χέμινγκ, όπως αναφέρει το People, εξήγησε ότι ο Μπρους Γουίλις έδειχνε πραγματικό ενδιαφέρον να μάθει περισσότερα για εκείνη, τη ζωή και την προσωπικότητά της. «Ήταν πολύ ζεστός, χαρισματικός και αστείος, αλλά πάντα αφιέρωνε χρόνο για να μάθει περισσότερα για μένα», ανέφερε. Η ίδια παραδέχτηκε ότι μέχρι τότε δεν είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις ταινίες δράσης και δεν είχε σκεφτεί ποτέ τον Μπρους Γουίλις με διαφορετικό τρόπο, παρότι είχε μεγαλώσει παρακολουθώντας τη σειρά «Moonlighting». Όταν μάλιστα είπε στη μητέρα της ότι είχε γνωρίσει τον ηθοποιό και ότι της είχε φανεί «πολύ καλός άνθρωπος», εκείνη της υπενθύμισε ότι ήταν ήδη αρραβωνιασμένη.

«Η μητέρα μου μού είπε: “Τι κάνεις; Ετοιμάζεσαι να παντρευτείς”. Κι εγώ της απάντησα: “Όχι, όχι, απλώς τον γνώρισα και μου έκανε εντύπωση”», θυμήθηκε.

Το πρώτο ραντεβού ήρθε χρόνια αργότερα

Η σχέση τους δεν ξεκίνησε αμέσως. Η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να περάσουν χρόνια, μέχρι να λήξει ο προηγούμενος αρραβώνας της και να βγουν τελικά το πρώτο τους ραντεβού. «Ήταν χρόνια αργότερα, αφού ο αρραβώνας μου είχε τελειώσει, ευτυχώς, που βγήκαμε για πρώτη φορά», είπε.

Όπως εξήγησε, από την αρχή ένιωθε όμορφα κοντά του. «Υπήρχε κάτι πολύ ζεστό, ασφαλές και διασκεδαστικό. Ο σύζυγός μου είναι ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή και ήταν μια πολύ όμορφη περίοδος για εμάς», ανέφερε.

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Ιανουάριο του 2008, όταν η Έμα συνόδευσε τον Μπρους Γουίλις στην πρεμιέρα της ταινίας «What Just Happened» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2009 και απέκτησαν δύο κόρες, τη Μέιμπελ και την Έβελιν. Ο Μπρους Γουίλις έχει επίσης τρεις κόρες, τη Ρούμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα, από τον προηγούμενο γάμο του με την Ντέμι Μουρ.

«Εκείνος είναι αυθόρμητος, εγώ θέλω πρόγραμμα»

Η Έμα Χέμινγκ μίλησε επίσης για τις διαφορές στον χαρακτήρα τους, εξηγώντας ότι εκείνη είναι περισσότερο οργανωτική, ενώ ο σύζυγός της ήταν πάντα πιο αυθόρμητος. «Αν ισχύει ότι τα αντίθετα έλκονται, τότε αυτό περιγράφει απόλυτα εμένα και τον σύζυγό μου. Εκείνος είναι πολύ αυθόρμητος, ενώ εγώ θέλω να υπάρχει σχέδιο», ανέφερε.

Όπως είπε, πιστεύει ότι ο ένας βοήθησε τον άλλο να βρει μια διαφορετική ισορροπία στη ζωή. Ο Μπρους Γουίλις την έμαθε να είναι πιο αυθόρμητη, να διασκεδάζει περισσότερο και να μην προσπαθεί πάντα να έχει τα πάντα υπό έλεγχο. Η ίδια προσπαθεί πλέον να μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία και στις δύο κόρες τους. «Το μότο του είναι “ζήσε τη ζωή στο έπακρο” και αυτό προσπαθώ να θυμάμαι συνέχεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Έμα Χέμινγκ έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του Μπρους Γουίλις, ο οποίος διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια το 2023. Έναν χρόνο νωρίτερα, η οικογένειά του είχε ανακοινώσει ότι αποχωρεί από την υποκριτική μετά τη διάγνωση αφασίας.