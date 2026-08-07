Σε ηλικία 26 ετών πέθανε η Σίντνεϊ Τόουλ, η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου που είχε συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τις αναρτήσεις της για τη μάχη της με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media. Η TikToker, Σίντνεϊ Τόουλ, έδινε εδώ και σχεδόν τρία χρόνια μάχη με χολαγγειοκαρκίνωμα, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

«Η Σιντ έφυγε ήρεμα χθες το βράδυ, έπειτα από μια μάχη σχεδόν τριών ετών με το χολαγγειοκαρκίνωμα», ανέφερε ο αδελφός της, Όστιν, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, έχοντας δίπλα του τη μητέρα τους.

@sydtowle Rest in Peace to the best sister ever. Sydney fought so hard and was always so positive and spread happiness wherever she went. Thank you all. ♬ original sound – syd

Η 26χρονη είχε μεταφερθεί λίγες ημέρες νωρίτερα σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας, όπως αναφέρει το BBC.

Η Σίντνεϊ Τόουλ είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο TikTok και πάνω από 200.000 στο Instagram. Μέσα από τις πλατφόρμες της μοιραζόταν την καθημερινότητά της, τις θεραπείες, τις δύσκολες στιγμές, αλλά και τις μικρές χαρές που συνέχιζε να βρίσκει μέσα στην ασθένεια.

Η επιθυμία της να ενημερώσει τον κόσμο για τους σπάνιους καρκίνους

Η οικογένειά της ανέφερε ότι αισθάνεται υπερήφανη για τη δύναμη με την οποία αντιμετώπισε την ασθένειά της, αλλά και για την απόφασή της να μιλήσει δημόσια για όσα περνούσε. «Είμαστε πολύ περήφανοι για το πόσο σκληρά πάλεψε η Σίντνεϊ και για το γεγονός ότι μοιράστηκε τη διαδρομή της με τόσο πολύ κόσμο», ανέφεραν οι συγγενείς της.

Όπως εξήγησαν, η ίδια ήθελε να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις σπάνιες μορφές καρκίνου και ενθάρρυνε τους ασθενείς να διεκδικούν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που αφορούν την υγεία και τη θεραπεία τους.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, χιλιάδες άνθρωποι άφησαν μηνύματα αποχαιρετισμού στους λογαριασμούς της. Ανάμεσά τους και η ηθοποιός, Αλίσα Μιλάνο, η οποία έγραψε: «Γλυκός άγγελος. Πέτα ψηλά», στέλνοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στην οικογένειά της. Άλλοι ακόλουθοί της την περιέγραψαν ως ένα «φωτεινό πρόσωπο» και την ευχαρίστησαν που μοιράστηκε τόσο ανοιχτά την ιστορία της.

Συνέχισε να χαμογελά και να κυνηγά τα όνειρά της

Τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί. Τον Μάιο αποκάλυψε ότι ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί στο περιτόναιο, τη μεμβράνη που περιβάλλει και προστατεύει τα όργανα της κοιλιάς και της λεκάνης.

Σε βίντεο που είχε δημοσιεύσει από το νοσοκομείο, είχε εξηγήσει ότι ο ογκολόγος της την είχε ενημερώσει πως δεν θα συνέχιζε πλέον την αντικαρκινική θεραπεία και της είχε προτείνει να περάσει σε φροντίδα τελικού σταδίου. Εκείνη, ωστόσο, είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει την προσπάθεια και είχε επιλέξει να αναζητήσει διαφορετικό ειδικό.

Παρά τις δυσκολίες, η Σίντνεϊ Τόουλ συνέχιζε να προβάλλει μια αισιόδοξη στάση ζωής. Δημοσίευε βίντεο στα οποία χόρευε, ετοιμαζόταν για εξόδους και περνούσε χρόνο με τους φίλους της. Κατάφερε μάλιστα να πραγματοποιήσει ένα από τα όνειρά της, συμμετέχοντας ως μοντέλο σε επίδειξη με μαγιό στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μαϊάμι.

Η ίδια δεν έκρυβε ούτε τα σημάδια που είχε αφήσει στο σώμα της η θεραπεία. Σε παλαιότερη ανάρτησή της, ποζάροντας με μαγιό, είχε γράψει ότι είχε αρχίσει να βλέπει «την ανθεκτικότητα και την ομορφιά» στο σώμα της και τις ουλές ως υπενθύμιση όσων είχε καταφέρει να ξεπεράσει.

Σε ένα από τα μηνύματα που είχε μοιραστεί με τους ακολούθους της, είχε συνοψίσει τη φιλοσοφία με την οποία προσπαθούσε να αντιμετωπίζει τη ζωή: «Να θυμάστε ότι η ζωή έχει καλά και άσχημα. Το ότι συμβαίνουν άσχημα πράγματα δεν σημαίνει ότι είναι μια άσχημη ζωή».