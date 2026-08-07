Μια συγκινητική ανάρτηση αφιέρωσε ο Γιάννης Βαρδής στον αείμνηστο πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην απουσία του πατέρα του και στο πώς, παρά το πέρασμα των χρόνων και τις αλλαγές που φέρνει η ζωή, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα του όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.

Μέσα από τα λόγια του περιέγραψε την επιθυμία να μπορούσε να κερδίσει έστω και ένα ακόμη λεπτό μαζί του, τονίζοντας παράλληλα ότι η αγάπη της οικογένειας για εκείνον παραμένει αναλλοίωτη και γίνεται ακόμη πιο δυνατή με τα χρόνια.

«Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πώς περνάω, ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα. Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό», έγραψε αρχικά ο Γιάννης Βαρδής. Στη συνέχεια, εξήγησε πως η ζωή συνεχίζεται με όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, όμως η απώλεια δημιουργεί ένα σημείο στον χρόνο που παραμένει αμετάβλητο.

«Με τη ζωή να προχωράει, να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος. Και εκεί είναι που θα ήθελες να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση με αυτόν τον χρόνο, να σου έδινε έστω ένα λεπτό ακόμα», πρόσθεσε.

Ο Γιάννης Βαρδής έκλεισε την ανάρτησή του με μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στην αγάπη που εξακολουθεί να νιώθει για τον πατέρα του. «Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά, μπαμπά».