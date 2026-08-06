Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αστεία στιγμή έζησε η Ριάνα έξω από ξενοδοχείο στις Κάννες, όταν ένας Γάλλος θαυμαστής την πλησίασε για να ζητήσει μια φωτογραφία μαζί της.

Ο άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Κλεμάν, προσπάθησε να εκφράσει την επιθυμία του στα αγγλικά, λέγοντας στην τραγουδίστρια: «Ριάνα, σε παρακαλώ, μια φωτογραφία εμένα;». Εκείνη πήρε κυριολεκτικά τα λόγια του, άρπαξε πρόθυμα το κινητό του και ετοιμάστηκε να τον φωτογραφίσει μόνο του.

Η 38χρονη σταρ μπήκε αμέσως στον ρόλο της φωτογράφου και τον ρώτησε με χιούμορ πώς σκόπευε να ποζάρει, υποσχόμενη ότι θα του τραβούσε μια εξαιρετική φωτογραφία. Ο Κλεμάν, εμφανώς μπερδεμένος, έδειξε τότε τη Ριάνα, προσπαθώντας να της εξηγήσει ότι ήθελε να βρίσκεται και εκείνη στο στιγμιότυπο.

Μόλις η τραγουδίστρια αντιλήφθηκε την παρεξήγηση, ξέσπασε σε γέλια και αναφώνησε: «Α, θέλεις να είμαι κι εγώ στη φωτογραφία;». Οι δυο τους πόζαραν τελικά μαζί, με τον θαυμαστή να της λέει πως είναι πανέμορφη. Ο σύντροφός της, A$AP Ρόκι, ο οποίος κατέγραφε τη σκηνή με το κινητό του, παρενέβη αστειευόμενος και του είπε να χαλαρώσει με τα κομπλιμέντα.

@dailymail Rihanna has sparked laughs online after a fan’s photo request was lost in translation during a chance encounter in Cannes. The singer initially thought she was being asked to take the fan’s picture before realizing he had wanted a selfie with her instead. 🎥 Clement Nicolazzo via Storyful rihanna celebrity funny viral ♬ original sound – Daily Mail – Daily Mail

Το βίντεο που έγινε viral

Το περιστατικό είχε συμβεί τον Μάιο, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο το σχετικό απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί ξανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος αντιδράσεων.

Για την εμφάνισή της, η Ριάνα είχε επιλέξει ένα μπλε φόρεμα από σιφόν με ψηλό λαιμό, το οποίο συνδύασε με ένα κομψό μαύρο σακάκι.

Η διάσημη τραγουδίστρια έχει χαρίσει και άλλες αυθόρμητες στιγμές στους θαυμαστές της. Πρόσφατα τράβηξε ξανά τα βλέμματα, όταν χόρεψε χαλαρά τη «Macarena» στις κερκίδες του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς μάλιστα να αφήσει από το χέρι της το ποτήρι με τη σαμπάνια.

Οι χρήστες των social media αποθέωσαν τη διάθεσή της, σχολιάζοντας πως παραμένει αυθεντική, χαλαρή και απολαμβάνει κάθε στιγμή χωρίς να ενδιαφέρεται για τα βλέμματα γύρω της.

Η Ριάνα και ο A$AP Ρόκι έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, ενώ η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί τόσο στην οικογένειά της όσο και στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Παρά τη μεγάλη αποχή της από τη δισκογραφία, η Ριάνα επέστρεψε πρόσφατα στη σκηνή, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση έπειτα από τρία χρόνια στο πλευρό του Jay-Z.