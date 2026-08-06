Η Μύκονος εξακολουθεί να προσελκύει μεγάλα ονόματα της διεθνούς σόουμπιζ. Μετά τη Νικόλ Κίντμαν και τη Ζόι Σαλντάνα, στο νησί των ανέμων βρέθηκε και η Κέιτι Πέρι, προκειμένου να απολαύσει μερικές ημέρες ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια επισκέφθηκε το Nammos στην Ψαρρού, όπου έκανε τη βόλτα και τα ψώνια της. Η κάμερα του Mykonos Live TV την κατέγραψε στην παραλία, χωρίς τον αγαπημένο της, Τζάστιν Τριντό, λίγο πριν επιβιβαστεί σε φουσκωτό σκάφος και αποχωρήσει από την περιοχή.

Για την εμφάνισή της, η Κέιτι Πέρι επέλεξε ένα άνετο, casual σύνολο, το οποίο συνδύασε με ψάθινο καπέλο και γυαλιά ηλίου. Παρότι προσπάθησε να κινηθεί διακριτικά, δεν κατάφερε να περάσει απαρατήρητη.