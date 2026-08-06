Οι φήμες ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ ενδέχεται να έχουν κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν έντονα, μετά τη νέα κοινή εμφάνισή τους στο Παρίσι.

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε τη Δευτέρα να φορά καινούργια, λαμπερά δαχτυλίδια στο αριστερό χέρι, γεγονός που ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει σενάρια περί μυστικού γάμου.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του ηθοποιού και του μοντέλου δεν έχουν σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με το Page Six, τα κοσμήματα που επέλεξαν είναι βέρες του γαλλικού οίκου Boucheron.

Bradley Cooper and Gigi Hadid’s matching wedding rings are ‘a declaration of love’ https://t.co/If5rW5smpv pic.twitter.com/TUncygo3Hq — New York Post (@nypost) August 4, 2026

Η 31χρονη Τζίτζι Χαντίντ φορά τη βέρα «Quatre Radiant Edition Wedding Band», ένα δαχτυλίδι από κίτρινο χρυσό, διακοσμημένο με μια λεπτή σειρά από διαμάντια, αξίας περίπου 6.450 δολαρίων. Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οίκου, το συγκεκριμένο κόσμημα φοριέται ως δήλωση αγάπης, αλλά και προσωπικού στιλ.

Οι εντυπωσιακές βέρες του διάσημου ζευγαριού

Ο 51χρονος Μπράντλεϊ Κούπερ επέλεξε τη βέρα «Godron Pink Gold Wedding Band», η οποία ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό της με τη διπλή στεφάνη. Το δαχτυλίδι κυκλοφορεί σε κίτρινο και ροζ χρυσό, καθώς και σε πλατίνα. Η εκδοχή από ροζ χρυσό που φόρεσε ο Μπράντλεϊ Κούπερ κοστίζει περίπου 2.120 δολάρια.

Ο οίκος Boucheron περιγράφει τη συγκεκριμένη βέρα ως ένα αιώνιο σύμβολο της ένωσης δύο ανθρώπων, με το στρογγυλεμένο σχήμα της να εκφράζει τη δύναμη της αγάπης που τους συνδέει.

Τον περασμένο Ιούλιο, πηγή είχε αναφέρει στο Page Six ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ σκεφτόταν σοβαρά το ενδεχόμενο γάμου και απόκτησης παιδιών με την Τζίτζι Χαντίντ, ενώ ήταν έτοιμος να της κάνει πρόταση. Άτομο από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει επίσης ότι οι δυο τους ήταν εξαιρετικά ευτυχισμένοι και ζούσαν στον δικό τους κόσμο. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ βρίσκονται σε σχέση από τα τέλη του 2023.