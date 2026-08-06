Στην Κεφαλονιά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Ελένη Μενεγάκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο. Η παρουσιάστρια απολαμβάνει ήρεμες στιγμές μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιλέγοντας αγαπημένα σημεία του νησιού.

Κατά την παραμονή της στο Φισκάρδο, η Ελένη Μενεγάκη επισκέφθηκε το γνωστό εστιατόριο «Τασία», όπου γευμάτισε μαζί με φιλική παρέα. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα της σε χαλαρή ατμόσφαιρα.

Λόγω της έντονης ζέστης, η παρουσιάστρια κρατούσε μια βεντάλια, προσπαθώντας να δροσιστεί όσο βρισκόταν στον χώρο. Το σχετικό στιγμιότυπο δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των χρηστών, συγκεντρώνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες προβολές.