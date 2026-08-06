Η Κατερίνα Ζαρίφη έχει καταφέρει εδώ και χρόνια να διατηρεί μια ιδιαίτερα άμεση και χιουμοριστική σχέση με το κοινό που την ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από το TikTok δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, σατιρίζοντας τον εαυτό της και δημιουργώντας βίντεο που δεν αργούν να τραβήξουν την προσοχή των χρηστών.

Αυτή τη φορά, η παρουσιάστρια δοκίμασε ένα φίλτρο που τη μεταμόρφωσε σε ξανθιά και συνόδευσε την ανάρτησή της με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό της ύφος.

«Με το ξανθό όλες Καλίσι, εγώ η γριά μάντισσα που λέει τους χρησμούς στον Λεωνίδα στους 300», έγραψε χαρακτηριστικά.