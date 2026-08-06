Μακριά από το άγχος και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας περνούν τις ημέρες του καλοκαιριού ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά. Μετά τις προηγούμενες κοινές τους εξορμήσεις, οι δυο τους επέλεξαν τη Μύκονο για να συνεχίσουν τις διακοπές τους, απολαμβάνοντας ήρεμες και ξέγνοιαστες στιγμές.

Η Μαρία Αντωνά θέλησε να δώσει στους ακολούθους της μια μικρή γεύση από την παραμονή τους στο κοσμοπολίτικο νησί, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram νέες φωτογραφίες. Σε μία από αυτές, η ραδιοφωνική παραγωγός και ο γνωστός παρουσιαστής ποζάρουν αγκαλιασμένοι, με τη θάλασσα και τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρομαντικό σκηνικό.

Σε μία άλλη φωτογραφίες, η Μαρία Αντωνά ποζάρει ξαπλωμένη με το μπικίνι της, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θέα της θάλασσας.

Η Μύκονος φαίνεται πως κατέχει ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις του ζευγαριού, καθώς την επισκέπτεται συχνά. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους στο νησί, έχοντας στο πλευρό τους την επιχειρηματία Σούλα Λιάκου.