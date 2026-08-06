Μια διαφορετική δραστηριότητα επέλεξε να δοκιμάσει ο Σάκης Ρουβάς κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών στην Κύθνο. Αφήνοντας για λίγο τις παραλίες και τις συνηθισμένες εξορμήσεις, ο γνωστός τραγουδιστής θέλησε να ανακαλύψει τα μυστικά της παραγωγής μελιού.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκε το μελισσοκομικό εργαστήριο «Μελισσένια», όπου οι άνθρωποι του χώρου τον ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις και του παρουσίασαν όλα τα στάδια της μελισσοκομικής διαδικασίας. Φορώντας την απαραίτητη προστατευτική μάσκα με πέπλο, ο Σάκης Ρουβάς πλησίασε τις κυψέλες και παρακολούθησε με προσοχή τους μελισσοκόμους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Ο ίδιος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγεται και επεξεργάζεται το μέλι, θέτοντας ερωτήσεις και ενημερώνοντας το κοινό του μέσα από το βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συνοδεύοντας τις εικόνες από την επίσκεψή του, ο τραγουδιστής ευχαρίστησε τους ανθρώπους του εργαστηρίου για τη φιλοξενία και τις γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία του στην Κύθνο ξεχωριστή. «Μια ξεχωριστή εμπειρία στην Κύθνο. Ευχαριστούμε πολύ το μελισσοκομικό εργαστήριο “Μελισσένια” για την φιλοξενία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.