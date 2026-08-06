Μια πρωτότυπη φάρσα θέλησε να οργανώσει ο Γιώργος Μανίκας, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στο κοινό που τον ακολουθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής επέλεξε ως σκηνικό μια καφετέρια, έχοντας στόχο να αιφνιδιάσει έναν από τους εργαζομένους, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα για όσα επρόκειτο να συμβούν.

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή όταν ο Γιώργος Μανίκας μπήκε στο κατάστημα και έδωσε την παραγγελία του σε έναν συνεργάτη του υπαλλήλου, ο οποίος ήταν συνεννοημένος και συμμετείχε στη φάρσα. Μόλις παρέλαβε τον καφέ, άρχισε να τον επιστρέφει επανειλημμένα, υποστηρίζοντας κάθε φορά πως κάτι δεν ήταν σωστό και απαιτώντας να του ετοιμάσουν καινούργιο.

Παρότι ο συνεργάτης προσπαθούσε αρχικά να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να ικανοποιήσει τον απαιτητικό πελάτη, η κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Ο ανυποψίαστος υπάλληλος παρενέβη τότε, προτείνοντας να αναλάβει ο ίδιος την εξυπηρέτηση.

Η λεκτική αντιπαράθεση, όμως, κλιμακώθηκε γρήγορα. Μέσα στον εκνευρισμό, ο συνεργάτης έχυσε τον καφέ και ακολούθησε ένας προσποιητός καβγάς, με τους εμπλεκομένους να φαίνεται πως πιάνονται στα χέρια, αφήνοντας τον υπάλληλο έκπληκτο μπροστά σε όσα συνέβαιναν.

Το βίντεο προκάλεσε ιδιαίτερα θετικές αντιδράσεις, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αρκετοί από τους διαδικτυακούς φίλους του Γιώργου Μανίκα, μάλιστα, ζήτησαν να τον δουν να πραγματοποιεί και άλλες παρόμοιες φάρσες στο μέλλον.