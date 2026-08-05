Ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στον Αλμπέρτο Μποτία και τον γιο τους, Ερμή, απολαμβάνει η Ελένη Φουρέιρα, η οποία συνδυάζει τις καλοκαιρινές της διακοπές με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τρίτη (4/8) στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις οικογενειακές στιγμές που περνά μακριά από την καθημερινότητα.

Στα στιγμιότυπα, η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα μαζί με τον μικρό Ερμή, ενώ δεν έλειψαν οι επισκέψεις σε παραδοσιακές ταβέρνες και οι βόλτες με την παρέα των φίλων τους.

Η τραγουδίστρια, που διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, συνεχίζει παράλληλα τις εμφανίσεις της σε όλη την Ελλάδα.

Πρόσφατα, η Ελένη Φουρέιρα είχε συγκινήσει μιλώντας ανοιχτά για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της και τον φόβο που ένιωθε να αποκαλύψει την αλβανική καταγωγή της.

«Μεγάλωσα με τον φόβο για την καταγωγή μου. Πίστευα ότι αν έλεγα πως είμαι από την Αλβανία, δεν θα είχα τις ίδιες ευκαιρίες. Δεν θέλω καν να θυμάμαι εκείνη την περίοδο, έκλαιγα πάρα πολύ», είχε εξομολογηθεί στη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, προσθέτοντας ότι ο Γιώργος Αρσενάκος ήταν από τους ανθρώπους που της έδωσαν τη δύναμη να συνεχίσει.