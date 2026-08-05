Η βασίλισσα Σοφία έκανε μία ιδιαίτερα συμβολική επιλογή στη φετινή δεξίωση που φιλοξενήθηκε στο Ανάκτορο του Marivent στη Μαγιόρκα. Ανάμεσα στα κοσμήματα που συνόδευαν την εμφάνισή της ξεχώριζε ένα ρολόι τσέπης, δώρο της αδελφής της, πριγκίπισσας Ειρήνης, το οποίο είχε φορέσει μόνο μία ακόμη φορά μετά τον θάνατό της.

Η μητέρα του βασιλιά Φελίπεέφτασε στη δεξίωση συνοδευόμενη από τον γιο της, τη βασίλισσα Λετίθια, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία, με την οικογένεια να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της.

Το δώρο που κράτησε για περισσότερα από 20 χρόνια

Το αντικείμενο που τράβηξε τα βλέμματα ήταν μια χρυσή αλυσίδα με ρολόι τσέπης. Στην πίσω πλευρά του υπάρχει χαραγμένη η αφιέρωση:

«To Sophia with eternal love and thanks» («Στη Σοφία με αιώνια αγάπη και ευγνωμοσύνη»).

Η επιγραφή φέρει την υπογραφή της πριγκίπισσας Ειρήνης και την ημερομηνία 24 Δεκεμβρίου 2002, γεγονός που δείχνει ότι επρόκειτο για χριστουγεννιάτικο δώρο προς τη μεγαλύτερη αδελφή της.

Η βασίλισσα Σοφία στο παλάτι με το κόσμημα που της χάρισε η πριγκίπισσα Ειρήνη

R. SMITH / Sipa Press / Profimedia

Η βασίλισσα Σοφία είχε εμφανιστεί με το ίδιο ρολόι και στην επιμνημόσυνη τελετή των 40 ημερών από τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης. Από τότε δεν το είχε ξαναφορέσει δημόσια.

Η βασίλισσα Σοφία στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες απο τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης, με το ίδιο κόσμημα

Ένα διαφορετικό καλοκαίρι στη Μαγιόρκα

Η φετινή παραμονή της στο Marivent είναι η πρώτη χωρίς την αδελφή της, η οποία για δεκαετίες αποτελούσε σταθερή παρουσία στις καλοκαιρινές διακοπές της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στις Βαλεαρίδες.

Η πριγκίπισσα Ειρήνη συνόδευε σχεδόν κάθε χρόνο τη Σοφία στις εξορμήσεις της στη Μαγιόρκα. Οι δύο αδελφές περνούσαν χρόνο μαζί μακριά από τις επίσημες υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας περιπάτους στο νησί, παρακολουθώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις και διατηρώντας μια καθημερινότητα που παρέμενε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πέρυσι, η βασίλισσα Σοφία είχε περιορίσει την παραμονή της στο Μαριβέντ προκειμένου να βρίσκεται κοντά στην αδελφή της, καθώς η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.