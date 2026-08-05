Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να ξεκαθάρισε εξαρχής ότι δεν επιθυμούσε να δημοσιοποιηθεί τίποτα από τη συνάντησή του με τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήθελε να δοθούν στη δημοσιότητα ούτε φωτογραφίες ούτε λεπτομέρειες από όσα συζητήθηκαν στο Highgrove House.

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ συναντήθηκαν με τον βασιλιά και τη βασίλισσα κατά την παραμονή τους στη Βρετανία, χωρίς όμως να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση.

Η εξήγηση για την απόλυτη διακριτικότητα

Η βασιλική συντάκτρια του Woman & Home, Έμιλι Άντριους, υποστηρίζει ότι η επιλογή να μη δημοσιοποιηθεί τίποτα έγινε έπειτα από ρητή επιθυμία του μονάρχη.

«Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ούτε από την πλευρά των Σάσεξ ούτε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ για όσα συνέβησαν στο Highgrove κατά τη διάρκεια του απογευματινού τσαγιού και, φυσικά, καμία φωτογραφία», έγραψε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Αυτή ήταν ξεκάθαρα η επιθυμία του βασιλιά: η συνάντηση να γίνει απολύτως ιδιωτικά και να παραμείνει έτσι».

Κατά την ίδια, αυτή η στάση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να διατηρηθεί το κλίμα εμπιστοσύνης που επιχειρείται να αποκατασταθεί στις σχέσεις του βασιλιά με τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ.

Παρότι η Μέγκαν ανάρτησε στιγμιότυπα από το ευρωπαϊκό ταξίδι της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν δημοσίευσε καμία φωτογραφία με τον Κάρολο και τα δύο παιδιά.

Η αναφορά στη βασίλισσα Ελισάβετ

Το δημοσίευμα συνδέει την επιλογή αυτή με όσα είχαν συμβεί το 2022, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Σύμφωνα με την Έμιλι Άντριους, τότε το ζευγάρι είχε ζητήσει να βρίσκεται μαζί του ένας «έμπιστος φωτογράφος», ώστε να απαθανατιστεί η πρώτη γνωριμία της βασίλισσας με την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Όπως αναφέρει, το αίτημα δεν έγινε δεκτό και καμία εικόνα από εκείνη τη συνάντηση δεν δημοσιοποιήθηκε.

Για τη φετινή επίσκεψη, δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι υποβλήθηκε αντίστοιχο αίτημα, με τη βασιλική συντάκτρια να εκτιμά πως οι Σάσεξ σεβάστηκαν την επιθυμία του βασιλιά.

Οι πληροφορίες για τη στάση του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δεν συμφώνησε με την πραγματοποίηση της οικογενειακής συνάντησης.

«Από όσα γνωρίζω, ο Ουίλιαμ θεωρεί ότι το ζευγάρι δεν έπρεπε να ανταμειφθεί με μια οικογενειακή συνάντηση με τον βασιλιά, ακόμη κι αν αυτή έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας», έγραψε.

Παράλληλα σημειώνει ότι, ενώ ο βασιλιάς επέλεξε να πραγματοποιήσει τη συνάντηση, ο διάδοχος του θρόνου συνεχίζει να αναλαμβάνει ολοένα περισσότερες επίσημες υποχρεώσεις.

Το παρασκήνιο της σχέσης Ουίλιαμ και Χάρι

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει και όσα έχει γράψει ο βασιλικός συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον στο βιβλίο The Windsor Legacy σχετικά με τη σχέση των δύο αδελφών.

Ο Τζόμπσον αναφέρει ότι ο Ουίλιαμ «είχε εξοργιστεί» μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Χάρι το 2021, όταν ο Δούκας του Σάσεξ είχε υποστηρίξει ότι ο αδελφός του ήταν «παγιδευμένος» μέσα στο βασιλικό σύστημα.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ούτε οι Σάσεξ έχουν σχολιάσει το περιεχόμενο της συνάντησης στο Highgrove, ενώ οι πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν παραμένουν περιορισμένες.