Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του νέου Τζέιμς Μποντ έχει ξεκινήσει, με την παραγωγό της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς, Έιμι Πάσκαλ, να εκτιμά ότι η ανακοίνωση του διαδόχου του Ντάνιελ Κρεγκ θα γίνει μέχρι το τέλος του 2026.

Οι φίλοι του διάσημου πράκτορα του Ίαν Φλέμινγκ περιμένουν εδώ και χρόνια να μάθουν ποιος θα φορέσει το σμόκιν του 007, μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την πορεία του στον εμβληματικό ρόλο με την ταινία No Time to Die το 2021.

«Είμαστε εξαιρετικά μεθοδικοί»

Μιλώντας στο Deadline, η Έιμι Πασκάλ εξήγησε ότι η διαδικασία επιλογής του νέου Μποντ προχωρά με μεγάλη προσοχή.

«Θα έλεγα ότι το τέλος της χρονιάς είναι μια καλή εκτίμηση. Είμαστε εξαιρετικά, εξαιρετικά μεθοδικοί. Γνωρίζω πολύ καλά, από τη συνεργασία μου με τη Μπάρμπαρα Μπρόκολι, πόσο δύσκολο είναι να διαδεχθεί κανείς τον Ντάνιελ Κρεγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

η παραγωγός Έιμι Πασκάλ

Η ίδια επισήμανε ακόμη ότι η MGM, η οποία ανήκει πλέον στην Amazon και έχει αναλάβει τον δημιουργικό έλεγχο της σειράς, αντιμετωπίζει την επιλογή με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

«Πρέπει να είναι κάτι πραγματικά διαφορετικό. Κάτι που θα συγκινήσει, θα ενθουσιάσει και θα ξεχωρίσει», πρόσθεσε.

Ποιοι προηγούνται στην κούρσα

Από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τον ρόλο, δεκάδες ονόματα έχουν συνδεθεί με τον επόμενο Τζέιμς Μποντ.

Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, ο 36χρονος Κάλουμ Τέρνερ παραμένει το μεγάλο φαβορί για να γίνει ο νέος 007. Ανάμεσα στους βασικούς υποψηφίους βρίσκονται επίσης ο Τζέικομπ Έλορντι, ο Χάρις Ντίκινσον και ο Λούις Πάρτριτζ, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο έχει βρεθεί και το όνομα του ηθοποιού του West End Τομ Φράνσις, για τον οποίο κυκλοφορούν πληροφορίες ότι πέρασε από οντισιόν νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Τζέικομπ Έλορντι, Κάλουμ Τέρνερ και Λούις Πάρτριτζ

Η επόμενη ταινία του 007

Η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ αναμένεται να σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, δημιουργό των ταινιών Dune, ενώ το σενάριο θα υπογράψει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς Peaky Blinders.

Παράλληλα, πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με το κινηματογραφικό franchise συνεχίζουν να εκφράζουν δημόσια τις απόψεις τους για τον επόμενο Μποντ. Η ηθοποιός Τρίνα Παρκς, που συμμετείχε στην ταινία Diamonds Are Forever, δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήθελε να δει έναν πιο σύγχρονο 007, με τη γυναικεία πρωταγωνίστρια να βρίσκεται σε ισότιμη θέση δίπλα του.

Από την πλευρά της, η επί χρόνια διευθύντρια κάστινγκ της σειράς, Ντέμπι Μακ Ουίλιαμς, εμφανίστηκε επιφυλακτική απέναντι στα σημερινά φαβορί, υποστηρίζοντας ότι ένας κατάσκοπος πρέπει να παραμένει μυστηριώδης και όχι ένα πρόσωπο για το οποίο το κοινό γνωρίζει ήδη τα πάντα.