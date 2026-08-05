Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Όζι Όσμπορν, η σύζυγός του, Σάρον Όσμπορν, συνεχίζει τις προσπάθειες να διατηρήσει ζωντανή την κληρονομιά του εμβληματικού καλλιτέχνη. Ο θρυλικός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του περασμένου έτους, σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι της οικογένειας στο Μπάκιγχαμσαϊρ της Αγγλίας.

Ανάμεσα στα σχέδια που προωθεί βρίσκεται και η δημιουργία ενός ψηφιακού avatar με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές του.

«Ο Όζι το ήθελε»

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Metal Hammer, η Σάρον Όσμπορν υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι η ιδέα δεν προέκυψε μετά τον θάνατο του συζύγου της, αλλά αποτελούσε αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ τους εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Παράλληλα, διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι το εγχείρημα έχει οικονομικά κίνητρα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την εικόνα του Όζι για διαφημιστικούς σκοπούς ή εμπορικές συνεργασίες. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να τον δει κανείς να διαφημίζει «ζιζανιοκτόνα ή μπίρα».

Η ίδια υποστήριξε ότι ο Όζι αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη δημιουργία ενός μοναδικού καλλιτεχνικού έργου και θεωρεί πως, εφόσον η τεχνολογία το επιτρέπει, δεν υπάρχει λόγος οι θαυμαστές να περιορίζονται μόνο σε παλιά βίντεο και ηχογραφήσεις.

Απαντώντας σε όσους διαφωνούν με την ιδέα, η Σάρον τόνισε πως κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει ή να πληρώσει για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Επιστρέφει το OzzFest το 2027

Η Σάρον επιβεβαίωσε επίσης ότι το ιστορικό μουσικό φεστιβάλ OzzFest θα επιστρέψει το 2027. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί ξανά στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, το γήπεδο που βρίσκεται κοντά στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Όζι Όσμπορν.

Στον ίδιο χώρο είχε πραγματοποιηθεί και η αποχαιρετιστήρια συναυλία του, με τίτλο «Back to the Beginning», λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του. Η Σάρον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το φεστιβάλ να επεκταθεί σε δύο ημέρες, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από το ενδιαφέρον του κοινού.

Προχωρά και η ταινία για τη ζωή του

Εξελίξεις υπάρχουν και γύρω από το πολυαναμενόμενο biopic του Όζι Όσμπορν. Η Σάρον αποκάλυψε ότι η παραγωγή έχει αλλάξει σεναριογράφο, καθώς τα τρία πρώτα προσχέδια που παραδόθηκαν δεν απέδιδαν, όπως είπε, τον αυθεντικό χαρακτήρα και τη «φωνή» του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την ίδια, ο νέος σεναριογράφος έχει πετύχει το αποτέλεσμα που αναζητούσε η οικογένεια και το σενάριο είναι πλέον έτοιμο να σταλεί σε υποψήφιους σκηνοθέτες.

Η Σάρον παραδέχθηκε ότι η δημιουργία μιας κινηματογραφικής ταινίας είναι πολύ πιο απαιτητική από την παραγωγή ενός μουσικού άλμπουμ, σημειώνοντας πως πλέον κατανοεί γιατί αρκετές ταινίες χρειάζονται ακόμη και δεκαετίες μέχρι να ολοκληρωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο γιος του ζευγαριού, Τζακ Όσμπορν, είχε δηλώσει τον περασμένο Μάιο πως η ταινία δεν αναμένεται να κυκλοφορήσει πριν από το 2028, εκφράζοντας ωστόσο τη βεβαιότητα ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί.