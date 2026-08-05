Η Φαίη Σκορδά συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, αυτή τη φορά στα Δωδεκάνησα, επιλέγοντας να επισκεφθεί τη Σύμη κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Ρόδο. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε στιγμές από τη μονοήμερη εκδρομή της, παρουσιάζοντας εικόνες από το νησί και την επίσκεψή της στην Ιερά Μονή Πανορμίτη.

Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη Σύμη

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε σειρά από Instagram Stories, στα οποία ξεχωρίζουν τα πολύχρωμα νεοκλασικά σπίτια του λιμανιού, τα στενά δρομάκια και τα γαλαζοπράσινα νερά που χαρακτηρίζουν τη Σύμη.

Ανάμεσα στις στάσεις της ήταν και η Ιερά Μονή Πανορμίτη, ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα προσκυνήματα του Αιγαίου, όπου βρέθηκε κατά τη διάρκεια της εκδρομής της.

Από την Πάφο στα Δωδεκάνησα

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Φαίη Σκορδά είχε περάσει μέρος των διακοπών της στην Πάφο μαζί με τους δύο γιους της. Εκεί μοιράστηκε στιγμιότυπα από δραστηριότητες όπως ιππασία, τένις, κολύμπι και γεύματα με τοπικές γεύσεις.

Μετά την Κύπρο, επέλεξε να συνεχίσει τις καλοκαιρινές αποδράσεις της στα Δωδεκάνησα, με τη Ρόδο και τη Σύμη να αποτελούν τους επόμενους σταθμούς του ταξιδιού της.