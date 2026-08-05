Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η Atvara, η 33χρονη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος τη Λετονία στη Eurovision, μετά από ανάρτησή της στο Instagram με αφορμή δημοσίευση influencer από το Ισραήλ για έναν νεαρό μουσουλμάνο στη Βρετανία.



Η καλλιτέχνιδα αναδημοσίευσε το σχετικό βίντεο και τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι όποιος μετακομίζει σε μια ξένη χώρα οφείλει να σέβεται τις αξίες και την κουλτούρα της, χωρίς να επιχειρεί να επιβάλει τις δικές του.

Η επίμαχη δημοσίευση

Στο αρχικό βίντεο, ο νεαρός μουσουλμάνος διαμαρτύρεται για μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας πως διαθέτει «κανονικά τρόφιμα» και ελάχιστα ράφια με Halal προϊόντα.

Στη συνέχεια, η influencer απαντά πως αυτό συμβαίνει επειδή δεν βρίσκεται σε μουσουλμανικό σούπερ μάρκετ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι προκαλεί εντύπωση η στάση ανθρώπων που πηγαίνουν σε χώρες εντελώς διαφορετικές από τις πεποιθήσεις τους και αντί να προσαρμοστούν, απαιτούν αλλαγές.

Οι δηλώσεις της τραγουδίστριας

Η Λετονή καλλιτέχνιδα συμφώνησε δημόσια με το περιεχόμενο της ανάρτησης, επιμένοντας ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της αξίες και τον δικό της πολιτισμό. Μάλιστα, έγραψε πως είναι μόδα να χαρακτηρίζεται κάποιος ρατσιστής όταν δεν συμφωνεί με την «αυθαιρεσία των μεταναστών», ενώ πρόσθεσε ότι η λογική του «είμαστε όλοι ίσοι και ας μεγαλώσαμε εντελώς διαφορετικά» μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη εξέγερση μεταξύ λαών.



Τα σχόλιά της πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν ανοιχτά για ρατσισμό και ξενοφοβία. Μέχρι στιγμής, η Atvara δεν έχει προχωρήσει σε νέα δημόσια τοποθέτηση.