Ο Ηλίας Ψινάκης αποκάλυψε στην εκπομπή του στο YouTube άγνωστες λεπτομέρειες μιας ιστορίας από το παρελθόν, όταν ο Νίνο δέχθηκε πυρά από καλάσνικοφ στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας μιας παρεξήγησης.

Το περιστατικό συνέβη όταν άγνωστος δράστης μπέρδεψε τον τραγουδιστή με άλλον στόχο και άνοιξε πυρ εναντίον του.

Το χρονικό της επίθεσης και η αντίδραση

Περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε:

«Ο Νίνο την περίοδο που είχε έρθει στο σπίτι και ήταν κόσμος εδώ πέρα, δούλευε στη Θεσσαλονίκη και κάποιος τον είχε μπερδέψει με κάποιον άλλο και του τραβάνε μία, τον “γαζώνουν” με ένα καλάσνικοφ. Είχε γίνει μεγάλο θέμα τότε, αν θυμάστε».

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση στην οποία περιήλθε ο καλλιτέχνης αμέσως μετά την επίθεση, δηλώνοντας:

«Ο άνθρωπος, πανικοβλήθηκε, έπαθε σοκ τεράστιο. Κι εγώ έχω φάει πιστολιά αλλά να σε πυροβολούν με καλάσνικοφ δεν είναι το ίδιο. Το καλάσνικοφ κάνει τρύπες στις πόρτες. Τη γλίτωσε παρά τρίχα, πήγε σε εκκλησίες, κεριά, Βίβλους και τα λοιπά…»

Παράλληλα, ο Ηλίας Ψινάκης θυμήθηκε τη συνομιλία που είχε με τη Ρούλα Κορομηλά, η οποία του ζήτησε να αποφύγει κάθε αναφορά στο γεγονός:

«Αφού μάθαμε ότι είναι καλά, μου λέει η Κορομηλά “να σου πω, το παιδί έχει πάθει σοκ, πρόσεχε μην πεις τίποτα για σφαίρες, πυροβολισμούς και καλάσνικοφ και του το θυμίσεις”. Ο Νίνο ήταν τρομοκρατημένος για πολύ καιρό, δεν είναι αστείο».

Κλείνοντας, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στην ατάκα που ειπώθηκε κατά την άφιξη του τραγουδιστή στο σπίτι:

«Όταν έρχεται ο Νίνο και είναι εδώ απ’ έξω, μου λέει “θέλεις να φέρω κάτι;”. Και του λέω “ναι, φέρε την πόρτα (του αυτοκινήτου) να σουρώσουμε τα μακαρόνια!”. Είχε γίνει κίτρινη η Κορομηλά».