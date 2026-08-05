Η Μισέλ Φάιφερ φαίνεται έτοιμη να απομακρυνθεί από τους μεγάλους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο. Μετά την επιτυχία των δύο πρόσφατων τηλεοπτικών της εγχειρημάτων, «The Madison» και «Margo’s Got Money Troubles», η 68χρονη σταρ αποκάλυψε ότι επιθυμεί να επικεντρωθεί σε παραγωγές με πολυμελή καστ.

«Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ποτέ ξανά σε ταινία, το ορκίζομαι», δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του «The Hollywood Reporter» και της Apple TV, όπως αναφέρει η Daily Mail. «Θέλω να συμμετέχω μόνο σε παραγωγές με σύνολο ηθοποιών. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και το απολαμβάνω πραγματικά», πρόσθεσε.

Michelle Pfeiffer, 68, reveals why she 'never wants to star in another movie' https://t.co/vAGRGt6pHN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2026

Η στροφή στην τηλεόραση και οι γυναικείες ερμηνείες

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τις γυναίκες που πρωταγωνιστούν σήμερα στη μικρή οθόνη. «Έχω εντυπωσιαστεί από τις γυναικείες ερμηνείες στην τηλεόραση. Ειλικρινά, οι γυναίκες κυριαρχούν πλέον σε αυτόν τον χώρο», ανέφερε.

Η δήλωσή της ενδέχεται να προκαλέσει έκπληξη στους θαυμαστές της, καθώς η Μισέλ Φάιφερ έχει διαγράψει μια σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο, με χαρακτηριστικές εμφανίσεις στις ταινίες «Scarface», «Batman Returns», «Dangerous Liaisons», «I Am Sam», «White Oleander», «Tequila Sunrise», «Married to the Mob» και «The Witches of Eastwick».

Τα «The Madison» και «Margo’s Got Money Troubles» σηματοδότησαν μια ιδιαίτερα επιτυχημένη τηλεοπτική περίοδο για την ίδια. Μάλιστα, για τον ρόλο της στη δεύτερη σειρά απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy Β΄ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά. Παράλληλα, συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός και στις δύο παραγωγές.