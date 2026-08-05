Η Εύη Βατίδου συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία και περνά μεγάλο μέρος του καλοκαιριού. Αυτή τη φορά επέλεξε την παραλία Αγράρι, που ξεχωρίζει για τα γαλαζοπράσινα νερά και το ήρεμο τοπίο της.

Φορώντας ένα κόκκινο μπικίνι, το πρώην μοντέλο απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα, χωρίς να περάσει απαρατήρητο. Η κάμερα του Mykonos Live TV την κατέγραψε να περπατά χαλαρή στην αμμουδιά και να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στο κύμα.

Η Εύη Βατίδου, στα 50 της χρόνια, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα και την άψογη φυσική της κατάσταση.