Ο Τζάρεντ Λέτο έχασε έναν σημαντικό ρόλο στο πολιτικό θρίλερ «Assassination», εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, όπως ανέφεραν αποκλειστικά στο Page Six πηγές που βρίσκονται κοντά στην παραγωγή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ηθοποιος βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις το 2025 για να συμμετάσχει στην ταινία «Assassination» του Μπάρι Λέβινσον, σκηνοθέτη του «Rain Man». Ωστόσο, η παραγωγή φέρεται να αποφάσισε τελικά να μην προχωρήσει με την επιλογή του ηθοποιού, καθώς αυξάνονταν οι καταγγελίες εις βάρος του.

Jared Leto lost major movie role amid sexual misconduct allegations https://t.co/JbvnHfGQXS pic.twitter.com/EP2hqPoIfU — Page Six (@PageSix) August 4, 2026

Ο Τζάρεντ Λέτο φέρεται να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του στην ταινία και να βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Μπάρι Λέβινσον για τον ρόλο. Μία πηγή περιέγραψε τη συμφωνία ως κάτι που «έμοιαζε σχεδόν οριστικό». Ωστόσο, πίσω από τις κάμερες, στελέχη της παραγωγής και ο ίδιος ο Μπάρι Λέβινσον φέρονται να γνώριζαν τις καταγγελίες που αφορούσαν τον Τζάρεντ Λέτο και να τις είχαν συζητήσει εσωτερικά πριν ακόμη αρχίσουν οι πρώτες επαφές με τον ηθοποιό.

Πηγή που βρίσκεται κοντά στην παραγωγή υποστήριξε ότι ο Τζάρεντ Λέτο έχασε τελικά τον ρόλο, όταν ο αυξανόμενος αριθμός των καταγγελιών έγινε αδύνατον να αγνοηθεί. Άλλη πηγή με γνώση των παρασκηνίων ανέφερε ότι η απογοητευτική εμπορική πορεία της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Tron: Ares» του 2025 ενδέχεται επίσης να συνέβαλε στην απόφαση να μη συνεχιστεί η συνεργασία με τον διάσημο ηθοποιό και τραγουδιστή. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «αυτό μπορεί να χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για να απομακρυνθεί από το πρότζεκτ», μετά τη δημοσίευση άρθρου στο Air Mail το 2025, στο οποίο εννέα γυναίκες τον κατηγορούσαν για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αντικαταστήσει τον Τζάρεντ Λέτο, εφόσον τελικά υπάρξει αντικαταστάτης, ενώ η ταινία δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Στην ταινία «Assassination» πρωταγωνιστούν ο Μπράιαν Κράνστον και ο Μπρένταν Φρέιζερ. Η ταινία βασίζεται στην αληθινή ιστορία της δημοσιογράφου Ντόροθι Κίλγκαλεν, η οποία βρέθηκε νεκρή το 1965, ενώ πραγματοποιούσε δική της έρευνα για τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Οι αδιευκρίνιστες περιστάσεις του θανάτου της τροφοδότησαν επί δεκαετίες θεωρίες συνωμοσίας. Η παραγωγή της ταινίας είχε ήδη καθυστερήσει εξαιτίας αγωγής που κατέθεσε ο συνσεναριογράφος και παραγωγός Νίκολας Τσελότσι. Παρ’ όλα αυτά, το πολιτικό θρίλερ, σε σκηνοθεσία Μπάρι Λέβινσον, αναμένεται να προχωρήσει κανονικά.

Το ντοκιμαντέρ του BBC, οι καταγγελίες και η κατηγορηματική άρνηση του Τζάρεντ Λέτο

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ του BBC «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», στο οποίο δέκα γυναίκες περιγράφουν καταγγελίες για σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά από τον Τζάρεντ Λέτο. Οι καταγγελίες που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ αφορούν περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν από το 2002 έως το 2016. Οι γυναίκες ήταν τότε ηλικίας 16 έως 18 ετών, ενώ ο Τζάρεντ Λέτο βρισκόταν στα 30 και στα 40 του χρόνια.

Παρότι το ντοκιμαντέρ και το περσινό δημοσίευμα του Air Mail έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις καταγγελίες εις βάρος του, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με ανάλογους ισχυρισμούς. Η New York Post είχε αναφέρει ήδη από το 2005 ότι ο Τζάρεντ Λέτο «προσέγγιζε επίμονα» έφηβα μοντέλα.

Ο Τζάρεντ Λέτο έχει επανειλημμένα δηλώσει αθώος και έχει αρνηθεί τόσο τις καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στο Air Mail όσο και τους νεότερους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται στο «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret».