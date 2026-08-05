Η Μάρθα Στιούαρτ απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της απόδρασής της στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών για τα 85α γενέθλιά της και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή φωτογραφία μέσα από το τζακούζι.

Η διάσημη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια πόζαρε με μαύρο μαγιό, έχοντας ως φόντο το καταπράσινο δάσος και την πισίνα του καταλύματος. Με διακριτικό μακιγιάζ, περιποιημένα μαλλιά και έντονο βλέμμα προς τον φακό, η Μάρθα Στιούαρτ, όπως σημειώνει το Page Six, κέρδισε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με την αυτοπεποίθησή της.

Martha Stewart celebrates 85th birthday with sultry hot tub pic: ‘Serving face’ https://t.co/1f7Kl8ilZr pic.twitter.com/175lYROkGU — Page Six (@PageSix) August 4, 2026

«Σκοπεύω να χρησιμοποιώ αυτό το υπέροχο τζακούζι κάθε μέρα που θα βρίσκομαι στο Μέιν. Αναζωογονητικό, θεραπευτικό και χαλαρωτικό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Οι θαυμαστές της έσπευσαν να τη σχολιάσουν με ενθουσιασμό, χαρακτηρίζοντάς την «είδωλο», «θεά» και «βασίλισσα», ενώ αρκετοί στάθηκαν στη λαμπερή εμφάνισή της.

Η Μάρθα Στιούαρτ, η οποία έγινε γνωστή για τις συμβουλές της γύρω από τη μαγειρική, τη διακόσμηση και την κηπουρική, τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί και σε σύμβολο μόδας και ομορφιάς. Η ίδια μοιράζεται συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για το στιλ, τη γοητεία και την αυτοπεποίθηση.