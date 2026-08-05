Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε τα 45α γενέθλιά της στις 4 Αυγούστου με ανεβασμένη διάθεση και μοιράστηκε ένα αυθόρμητο βίντεο από το σπίτι της. Η Δούκισσα του Σάσεξ εμφανίστηκε να χορεύει ξυπόλητη στην κουζίνα, φορώντας μια γιορτινή στέκα «Happy Birthday», ενώ την κατέγραφε ο σύζυγός της, πρίγκιπας Χάρι.

Στο φόντο διακρίνονταν λουλούδια και μπαλόνια, ενώ ακόμη και τα σκυλιά της οικογένειας συμμετείχαν στο πάρτι φορώντας χάρτινα καπελάκια. Η Μέγκαν Μαρκλ χόρευε καθώς ετοίμαζε πρωινό, με τον Χάρι να σχολιάζει χαριτολογώντας τη στιγμή πίσω από την κάμερα.

Η βουτιά της Μέγκαν Μαρκλ στην πισίνα

Η εορτάζουσα δημοσίευσε επίσης ασπρόμαυρες φωτογραφίες στις οποίες πηδά σε μια πισίνα κρατώντας μπαλόνια και ευχαρίστησε τους ακολούθους της για τις ευχές.

«Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μου δώσατε για τα γενέθλιά μου», έγραψε η Μέγκαν Μαρκλ στο προφίλ της στο Instagram.