Ήταν το 2007 όταν η Αθηνά Ωνάση «σύστησε» στην Ελληνική ιππασία όσο και στην Ελλάδα τον συνεργάτη της Γιάν Τοπς κατά την διάρκεια των Διεθνών Αγώνων Ιππασίας που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας και ουσιαστικά όπως αναφέρουν άνθρωποι του αθλήματος, οι αγώνες αυτές υπήρξαν ορόσημο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στο ολυμπιακό κέντρο ιππασίας ένας διεθνής αγώνας 5 αστέρων υπό την αιγίδα της ελληνικής ομοσπονδία ιππασίας στην μνήμη της μητέρας της Χριστίνα Ωναση. Οι αγώνες που διοργάνωθηκαν στο Ολυμπιακό κέντρο ιππασίας τον Σεπτέμβριο του 2007 αποτέλεσαν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς 2007 , από την σειρά αγώνων του Ίαν Τοps «Global Champion Tour GCT» επιπέδου 5 αστέρων.

Μάλιστα στην ομιλία της τότε η χρυσή κληρονόμος, έχοντας στον πλευρό της τον σύζυγο της Ντόντα, εξήρε την συνεργασία με τον Γιάν Τοπς υποστηρίζοντας «ότι το «Global Champions Tour» ανέβασε το άθλημα της ιππασίας σε υψηλότερο επίπεδο» σε παγκόσμια κλίμακα.

Υπό την αιγίδα της Αθηνάς Ωνάση

Από 28 έως και 30 Σεπτεμβρίου του 2007 διεξήχθει για πρώτη φορά ο διεθνής αγώνας «Athens CSI3» με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων ιππέων και αμαζόνων. Από τις 4 έως και τις 7 Οκτωβρίου ακολούθησε ο υψηλότερου επιπέδου στον κόσμο διεθνής αγώνας «Athens CSI5» της σειράς του Παγκόσμιου Κυπέλλου «Global Champions Tour» που διοργάνωσε ο Γιάν Τοπς και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στον αγώνα εκείνο μάλιστα συμμετείχαν Ολυμπιονίκες καθώς και Παγκόσμιοι και Ευρωπαίοι Πρωταθλητές. Τότε ήταν που ανακοινώθηκε πως το σημαντικότερο αγώνισμα «Grand Prix» του CSI5 θα ήταν αφιερωμένο στην μνήμη της μητέρας της Αθηνάς, της Χριστίνας Ωνάση και θα μεταδιδόταν απευθείας από το Eurosport. Στην συνέχεια διεξήχθει από τις 11 έως και τις 14 Οκτωβρίου το Παγκόσμιο Κύπελλο «Athens CSI04*-W» το οποίο και έχει καταστεί πλέον θεσμός στο παγκόσμιο ιππικό στερέωμα και τότε διεξήχθηκαν για δέκατη τέταρτη φορά.

Η παγκόσμια ιππική αλλαγή που έφερε το “Global Champions Tour» του Γιάν Τοπς

Στον χαιρετισμό της τότε η Αθηνά Ωνάση – De Miranda, αναφερόμενη στους αγώνες «Global Champions Tour» που τελούσαν υπό την αιγίδα της και είχαν διοργανωθεί από τον Γιάν Τοπς ανέφερε μεταξύ άλλων «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να σας παρουσιάζω το «Global Champions Tour» (στην Αθήνα) για το 2007. Για αιώνες τα άλογα κατάφεραν να μας κάνουν να ξεπεράσουμε τα σύνορα και να ταξιδέψουμε σε νέους ορίζοντες.

Το «Global Champions Tour» της περσινής χρονιάς απέδειξε ότι είναι ένας νέος ορίζοντας για το άθλημα της ιππασίας. Η μοναδική συνεργασία ανάμεσα σε μερικούς από τους κορυφαίους αγώνες του κόσμου ανέβασε το άθλημα σε υψηλότερο επίπεδο.

Από τον Μάρτιο του 2007 οχτώ ξεχωριστοί αγώνες σε τρεις ηπείρους θα καλωσορίσουν τους καλύτερους ιππείς στις πανέμορφες εγκαταστάσεις τους, όπου υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα βρούνε τις καλύτερες συνθήκες.

Το άθλημα της ιππασίας συμβολίζει τον σεβασμό και την φιλία. Επίσης προσφέρει πολύτιμη γραμμή εκπαίδευσης. Είμαι σίγουρη ότι το “Global Champions Tour» θα κάνει πραγματικότητα τα όνειρα και τις φιλοδοξίες πολλών νεαρών ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι στο «Global Champions Tour» και στα μέλη του κάθε επιτυχία στην μελλοντική αυτή προσπάθεια δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ιππική αλλαγή, που διαρκέσει».

Η αγάπη της για τον Αλβάρο και το «όχι» που εισέπραξε

Την εποχή της διεξαγωγής των Αγώνων η χρυσή κληρονόμος ζήτησε από τους ιθύνοντες να λάβει και να πάρει την Ελληνική ιθαγένεια ο τότε σύζυγος της Ντόντα, τον οποίον στήριζε σε κάθε του βήμα και μαζί έδωσαν παρουσία στους αγώνες αλλά και στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας. Όπως μάλιστα είχε γίνει γνωστό τότε το ζευγάρι που έπλεε σε πελάγη ευτυχίας είχε γνωριστεί στο Βέλγιο, στην ακαδημία του θρυλικού Βραζιλιάνου αθλητή εμποδίων Νέλσον Πεσόα.

Το αίτημα αυτό της χρυσής κληρονόμου είχε να κάνει με το γεγονός και πως σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς οι αθλητές της ιππασίας πρέπει να ανήκουν σε ένα αθλητικό σωματείο. Κάτι που συμβαίνει με όλους τους αθλητές προκειμένου να μπορούν να αγωνιστούν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Από εκεί και πέρα η Ομοσπονδία, στην προκειμένη περίπτωση η Ελληνική, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους διοργανωτές των αθλητικών εκδηλώσεων ανά τον κόσμο για τη συμμετοχή τους.

Το αίτημα ωστόσο δεν κατέστη εφικτό, και ουσιαστικά στεναχώρησε την Αθηνά Ωνάση που όπως ειπώθηκε εκείνη την εποχή παρακολουθούσε τους αγώνες από τις υψηλότερες και πιο απομακρυσμένες θέσεις των εγκαταστάσεων στο Μαρκόπουλο, προκειμένου από την μια να συνέλθει από το σοκ της άρνησης που δέχτηκε και κατά δεύτερον για να μην έρθει σε καμμία επαφή με τους εκπροσώπους του Τύπου που κάλυπταν εκείνη την εποχή τις εκδηλώσεις και τα αγωνίσματα.

Μάλιστα όπως είχε γίνει γνωστό τότε το γεγονός της άρνησης της λήψης της Ελληνικής ιθαγένειας για τον Ντόντα σε συνδυασμό με την άρνηση της να συναντήσει εκροσώπους του Τύπου, ελληνικού και ξένου, που καλύπταν τους αγώνες, την οδήγησε στο να μην παραστεί και στην μεγάλη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε σε υπερπολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα των Νοτίων προαστίων. Ένα γεγονός που προκάλεσε τότε ποικίλα σχόλια και που ουσιαστικά έγινε γνωστό τις επόμενες ημέρες μέσω των αθλητικών εφημερίδων αλλά και των κοσμικών στηλών των εντύπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Γιάν Τοπς, η γνωριμία του με την Αθηνά Ωνάση και η δικαστική διαμάχη

Ο Γιάν Τοπς (Jan Tops) αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας ιππασίας. Ο Ολλανδός χρυσός Ολυμπιονίκης του 1992 δεν διακρίθηκε μόνο ως κορυφαίος αναβάτης υπερπήδησης εμποδίων, αλλά και ως επιχειρηματίας, εκτροφέας αλόγων και δημιουργός του Longines Global Champions Tour, της κορυφαίας διεθνούς σειράς αγώνων που πολλοί χαρακτηρίζουν ως τη «Formula 1» της ιππασίας.

Η γνωριμία του με την Αθηνά Ωνάση έγινε λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν ανέλαβε να τη βοηθήσει στην αγωνιστική της εξέλιξη. Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές της καριέρας της μοναδικής κληρονόμου της οικογένειας Ωνάση, με τον Τοπς να θεωρείται ο άνθρωπος που συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή της στο κορυφαίο επίπεδο της διεθνούς ιππασίας.

Για περισσότερα από 20 χρόνια οι δυο τους διατηρούν στενή επαγγελματική σχέση. Η Αθηνά Ωνάση συμμετείχε επί σειρά ετών στις διοργανώσεις του Global Champions Tour, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που μίλησε δημόσια με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον Γιάν Τοπς, χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο-κλειδί στην πορεία της στον χώρο της ιππασίας.

Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, η σχέση τους έχει περάσει σε νέα φάση, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται αντιμέτωπες σε δικαστική διαμάχη, με επίκεντρο τη λύση της μακροχρόνιας συνεργασίας τους και τις οικονομικές αξιώσεις που προέκυψαν από αυτήν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αντιπαράθεση αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική τους σχέση και όχι προσωπικούς δεσμούς.