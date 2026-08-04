Η πριγκίπισσα Ευγενία έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι στην Πορτογαλία, με τη νεογέννητη κόρη της να καταλαμβάνει πλέον τη 15η θέση στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετακινώντας τον δούκα του Εδιμβούργου στη 16η θέση.

Το νέο μέλος της οικογένειας Brooksbank, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αποτελεί το πρώτο βρετανικό βασιλικό μωρό που γεννιέται στο πορτογαλικό έδαφος. Παράλληλα, η γονεϊκότητα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου δεν είναι πρωτόγνωρη για τη δυναστεία, καθώς η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Λίλιμπετ, γεννήθηκε το 2021 στην Καλιφόρνια, όπως και η Μοντ Ουίνδσορ το 2013.

Η ανακοίνωση και η ζωή στη Λισαβόνα

Γνωστοποιώντας τον ερχομό της κόρης της μέσα από τις προσωπικές της σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα, η πριγκίπισσα Ευγενία συνόδευσε την ανάρτηση με μια φωτογραφία της νεογέννητης που φορούσε ροζ φορμάκι και σκουφάκι κρατώντας το δάχτυλο του πατέρα της, γράφοντας:

«Ο Τζακ κι εγώ είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που σας ανακοινώνουμε την άφιξη του κοριτσιού μας, της Baby Girl Brooksbank!! Είμαστε τρελά ερωτευμένοι με το μικρό μας κορίτσι.»

Η γέννηση πραγματοποιήθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα της Λισαβόνας, καθώς η οικογένεια μοιράζει την καθημερινότητά της ανάμεσα στην Αγγλία και την Πορτογαλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του συζύγου της στο CostaTerra Golf and Ocean Club.

Παράλληλα, η πριγκίπισσα Ευγενία διατηρεί χαμηλό προφίλ στις δημόσιες εμφανίσεις της, με την πιο πρόσφατη παρουσία της να καταγράφεται τον Ιούνιο στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς στα Κότσγουολντς, εν μέρει λόγω της δημοσιότητας γύρω από τις υποθέσεις των γονέων της, πρίγκιπα Άντριου και Σάρας Φέργκιουσον.

Η παράδοση των ονομάτων στην οικογένεια

Όπως συνέβη με τους δύο μεγαλύτερους γιους της, τον Όγκαστ και τον Έρνεστ, η πριγκίπισσα Ευγενία αναμένεται να επιλέξει όνομα με ιστορικές αναφορές στη βασίλισσα Βικτωρία.

Ο πρωτότοκος Όγκαστ Φίλιπ Χοκ πήρε το όνομά του από τον πρίγκιπα Αλβέρτο, ενώ ο δεύτερος γιος, Έρνεστ Τζορτζ Ρόνι, πήρε στοιχεία από τον δούκα Έρνεστ της Σαξονίας-Κόμπουργκ και Γκότα, τον βασιλιά Γεώργιο Ε΄ και τον παππού της, Ρόναλντ Φέργκιουσον.

Για τον ερχομό του δεύτερου γιου της το 2023, η πριγκίπισσα Ευγενία είχε δηλώσει:

«Ο Τζακ κι εγώ θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι στις 30 Μαΐου 2023, στις 8.49, γεννήθηκε ο μικρός μας, Έρνεστ Τζορτζ Ρόνι Μπρούκσμπανκ, με βάρος 7,1 λίβρες. Πήρε το όνομά του από τον προπροπροπάππου του, τον παππού του Τζορτζ και τον δικό μου παππού Ρόναλντ. Ο Όγκι ήδη λατρεύει τον νέο του ρόλο ως μεγάλος αδελφός.»