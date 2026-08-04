Η Μπέττυ Μαγγίρα καθηλώνει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της, ποζάροντας στα καταγάλανα νερά της παραλίας «ψιλή άμμος» στη Σέριφο με λευκό στράπλες μαγιό, γυαλιά ηλίου και εντυπωσιακές αναλογίες.

Η παρουσιάστρια, που τη νέα σεζόν αναλαμβάνει ρόλο στην κριτική επιτροπή του GNTM, μοιράστηκε το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο στο Instagram, αναδεικνύοντας το γυμνασμένο της σώμα με φόντο το βραχώδες κυκλαδίτικο τοπίο.

Η «χρυσή ώρα» και η αψεγάδιαστη σιλουέτα

Σε επόμενο Story που ανάρτησε, η Μπέττυ Μαγγίρα κατέγραψε τον μικρό όρμο την ώρα που βασίλευε ο ήλιος, σημειώνοντας στη φωτογραφία:

«My golden hour…»

Οι καλοκαιρινές διακοπές στη Σέριφο προσφέρουν στην ίδια στιγμές ξεκούρασης, με την εμφάνισή της στην παραλία να επιβεβαιώνει την εξαιρετική φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται πριν την έναρξη των τηλεοπτικών της υποχρεώσεων.