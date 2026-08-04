Σε ένα Q&A που πραγματοποίησε μέσω TikTok, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων σχετικά με τη βάφτιση του γιου της, αποκαλύπτοντας τόσο το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του ονόματός του όσο και τις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνουν στα αρχικά τους σχέδια.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, επιθυμούσαν αρχικά να βαφτίσουν τον μικρό στη θάλασσα. Ωστόσο, λόγω πρακτικών δυσκολιών, αποφάσισαν τελικά να επιλέξουν ένα εκκλησάκι δίπλα στη θάλασσα, ώστε να διατηρήσουν το καλοκαιρινό στοιχείο που ήθελαν να έχει η τελετή.

«Θέλαμε να βαφτίσουμε τον Ιάσονα στη θάλασσα, αλλά αντιμετωπίσαμε κάποιες δυσκολίες. Έτσι επιλέξαμε μια εκκλησία δίπλα στη θάλασσα, ώστε να υπάρχει το στοιχείο του νερού. Μας άρεσε πολύ και το θέμα με τα λεμόνια και εμπνευστήκαμε μια καλοκαιρινή αισθητική, γιατί και οι τρεις είμαστε καλοκαιρινοί τύποι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη αποκάλυψε επίσης πώς κατέληξαν στο όνομα του γιου τους. Όπως είπε, επιθυμούσαν ένα ελληνικό, κατά προτίμηση αρχαιοελληνικό όνομα, που να συνδυάζεται αρμονικά με το αμερικανικό επώνυμο Μόργκαν.

«Θέλαμε ένα όνομα που να ταιριάζει με το επίθετό του. Επιλέξαμε το Ιάσων, γιατί στα αγγλικά αποδίδεται ως Jason και μας άρεσε πολύ το Jason Morgan. Το δεύτερο όνομά του είναι Παναγιώτης, προς τιμήν των γονιών μου. Ο πατέρας μου λέγεται Παναγιώτης και η μητέρα μου Παναγιώτα, οπότε το πλήρες όνομά του είναι Ιάσων Παναγιώτης Μόργκαν», εξήγησε.