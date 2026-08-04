Στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα απόλαυσαν η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, με το διάσημο μοντέλο να μοιράζεται εικόνες από την εξόρμησή τους στην παραλία.

Στην ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η 53χρονη Χάιντι Κλουμ εμφανίζεται τόπλες μέσα στη θάλασσα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος ενός μαύρου μπικίνι. Μαζί με το ζευγάρι βρισκόταν και το σκυλάκι τους.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάουλιτζ ανταλλάσσουν ένα τρυφερό φιλί, ενώ σε μία ακόμη φωτογραφία ποζάρουν ξαπλωμένοι στην άμμο, απολαμβάνοντας τις ξέγνοιαστες στιγμές τους. «Δεν χρειάζεται λεζάντα», έγραψε χαρακτηριστικά συνοδεύοντας τη δημοσίευσή της.