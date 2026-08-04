Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ πυροδότησαν φήμες ότι μπορεί να έχουν ήδη παντρευτεί, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν να φορούν καινούργια δαχτυλίδια στο αριστερό τους χέρι.

Ο 51χρονος ηθοποιός και το 31χρονο μοντέλο φωτογραφήθηκαν να περπατούν μαζί στο Παρίσι τη Δευτέρα, σύμφωνα με εικόνες που εξασφάλισε το Page Six. Και οι δύο φορούσαν λεπτά, ασορτί δαχτυλίδια στον παράμεσο του αριστερού τους χεριού.

Bradley Cooper and Gigi Hadid spark marriage rumors after stepping out with rings https://t.co/EJ5jVgkIGd pic.twitter.com/PvcFNbeF4n — Page Six (@PageSix) August 3, 2026

Το ζευγάρι επέλεξε χαλαρές εμφανίσεις για τη βόλτα του. Η Τζίτζι Χαντίντ φορούσε τζιν και λευκό τοπ, ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ εμφανίστηκε με καπέλο φορεμένο ανάποδα, μπλουζάκι και αθλητικό παντελόνι.

Η σχέση τους, οι σκέψεις για γάμο και το ενδεχόμενο μιας ενωμένης οικογένειας

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ είχαν εμφανιστεί τελευταία φορά μαζί δημόσια τον Ιούλιο, όταν παρευρέθηκαν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι από τον Οκτώβριο του 2023, όταν είχαν εντοπιστεί να βγαίνουν για δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Τον Μάρτιο του 2025, η Τζίτζι Χαντίντ είχε μιλήσει για την «πολύ ρομαντική και ευτυχισμένη» σχέση τους σε συνέντευξή της στη Vogue. «Είναι σημαντικό να φτάσεις στο σημείο να γνωρίζεις τι θέλεις και τι αξίζεις μέσα σε μια σχέση», είχε δηλώσει τότε. «Και στη συνέχεια να βρεις κάποιον που βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του κατά την οποία γνωρίζει και εκείνος τι θέλει και τι αξίζει. Και οι δύο κάνετε ξεχωριστά τη δική σας δουλειά με τον εαυτό σας, ώστε να συναντηθείτε και να γίνετε ο καλύτερος σύντροφος που μπορείτε».

Τον Ιούλιο του 2025, πηγή είχε δηλώσει στο Page Six ότι ο Μπράντλεϊ Κούπερ «σκεφτόταν τον γάμο και το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδιά με την Τζίτζι». Και οι δύο είναι ήδη γονείς. Η Τζίτζι Χαντίντ διατηρούσε στο παρελθόν σχέση με τον Ζέιν Μάλικ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την πεντάχρονη κόρη της, Κάι. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ, από την πλευρά του, έχει αποκτήσει την εννιάχρονη κόρη του, Λέα, με την πρώην σύντροφό του, Ιρίνα Σάικ. Η ίδια πηγή είχε αναφέρει: «Θα μπορούσαν να φανταστούν μια ενωμένη οικογένεια με τις κόρες τους, αλλά και με δικά τους παιδιά». Άλλος άνθρωπος από το περιβάλλον τους είχε δηλώσει τότε στο Page Six ότι οι δυο τους ήταν «απίστευτα ευτυχισμένοι και ζούσαν στον δικό τους κόσμο».