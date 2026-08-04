Η Αριάνα Γκράντε ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από τη δημόσια ζωή.

Μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου της ότι θα απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα φώτα της δημοσιότητας, έπειτα από την τελευταία συναυλία της περιοδείας «Eternal Sunshine Tour» την 1η Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια μίλησε για την απόφασή της.

«Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιας αντίδρασης ούτε μια παρορμητική κίνηση», είπε η Αριάνα Γκράντε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Σικάγο, στις 3 Αυγούστου. «Ήταν κάτι που είχα αποφασίσει και σχεδιάσει ήσυχα εδώ και πολύ καιρό».

Μετά τα σχόλια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, η Αριάνα Γκράντε ξεκαθάρισε ότι η αρνητικότητα δεν ήταν εκείνη που «κατέστρεψε τα πράγματα» για την ίδια, εξηγώντας πως η απόφασή της ελήφθη έπειτα από ώριμη σκέψη και από μια θέση προσωπικής δύναμης.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται μερικές φορές ένα διάλειμμα»

«Πολλά πράγματα μπορούν να είναι αληθινά ταυτόχρονα», ανέφερε η Αριάνα Γκράντε. «Μπορεί να χρειάζεται να μπουν όρια. Οι άνθρωποι μπορεί κάποιες φορές να χρειάζονται ένα διάλειμμα. Παράλληλα, αυτή μπορεί να είναι και θα συνεχίσει να είναι η σπουδαιότερη εμπειρία της επαγγελματικής μου καριέρας», πρόσθεσε.

«Όποιος θόρυβος κι αν υπάρχει εκεί έξω», συνέχισε, «τίποτα δεν θα μπορέσει να διαστρεβλώσει τη δική μου πραγματικότητα ούτε να γίνει πιο αληθινό ή πιο δυνατό για εμένα από την αγάπη που μοιραζόμαστε».

Μία ημέρα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της βραβευμένης με Grammy τραγουδίστριας είχε ανακοινώσει ότι η Αριάνα Γκράντε θα απομακρυνόταν από τη δημοσιότητα για τους επόμενους μήνες. Οι πρόσφατες εμφανίσεις της είχαν προκαλέσει δημόσιες συζητήσεις και ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

«Η Αριάνα θα κάνει ένα βήμα πίσω από τη δημόσια έκθεση, μόλις ολοκληρώσει την περιοδεία “Eternal Sunshine Tour”», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε δήλωσή του στο E! News στις 2 Αυγούστου. «Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που δικαιούται από τις δημόσιες επαγγελματικές υποχρεώσεις και εμφανίσεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη και συνεχή δημόσια κριτική».

Βάζει σε παύση τη μουσική και το θέατρο μετά την απαιτητική περιοδεία

Παρότι πρόκειται για μια περιοδεία 41 συναυλιών, η οποία ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο, αποτελεί μεγάλη σωματική και ψυχική δοκιμασία για κάθε καλλιτέχνη, οι θαυμαστές της τραγουδίστριας έκαναν κάθε εμφάνιση να αξίζει τον κόπο. «Αυτή η περιοδεία υπήρξε μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη», προστέθηκε στη δήλωση. «Αγαπά τους θαυμαστές της και έχει απολαύσει πραγματικά κάθε λεπτό της περιοδείας».

Παρά τις απαιτήσεις του προγράμματός της, πηγή από το κοντινό περιβάλλον της Αριάνα Γκράντε δήλωσε στο E! News ότι η τραγουδίστρια «εμφανίζεται υγιής και επιτυχημένη, διατηρώντας ένα πολύ υψηλό επίπεδο κάθε βράδυ».

Ωστόσο, η μουσική δεν είναι το μοναδικό επαγγελματικό σχέδιο που θα βάλει προσωρινά σε αναμονή. Η ομάδα της επερχόμενης αναβίωσης του μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» στο West End επιβεβαίωσε ότι η Αριάνα Γκράντε αποχωρεί και από τη συγκεκριμένη παραγωγή. «Γνωρίζουμε ότι αυτή δεν μπορεί να ήταν μια εύκολη απόφαση και την αντιμετωπίζουμε με απόλυτη κατανόηση και υποστήριξη», έγραψαν οι συντελεστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 2 Αυγούστου. «Της ευχόμαστε μόνο τα καλύτερα».

Το μιούζικαλ, στο οποίο η Αριάνα Γκράντε επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι, θα παρουσιαστεί κανονικά στο Barbican του Λονδίνου το καλοκαίρι του 2027. Όπως ανακοινώθηκε, το νέο καστ θα γνωστοποιηθεί το επόμενο διάστημα.