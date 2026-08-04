Η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως παντρεμένοι, στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «One Night Only», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Η 30χρονη τραγουδίστρια επέλεξε μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία του οίκου Ferragamo, με την εμφάνισή της να επιμελείται ο στιλίστας Λορέντσο Ποζόκο. Το φόρεμα διέθετε βαθύ ντεκολτέ με δέσιμο στον λαιμό, λεπτομέρεια που θύμιζε φουλάρι. Ο 36χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε σταυρωτό κοστούμι του οίκου Louis Vuitton, το οποίο συνδύασε με ανοιχτό κίτρινο πουκάμισο και ριγέ γραβάτα σε καφέ και κίτρινους τόνους.

Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, στο κόκκινο χαλί που στήθηκε στο SVA Theater της Νέας Υόρκης, όπως αναφέρει το περιοδικό People.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, Ντούα Λίπα, και ο διάσημος ηθοποιός, Κάλουμ Τέρνερ, παντρεύτηκαν πρόσφατα σε μια κομψή τελετή στη Σικελία. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου, στην ιστορική Villa Valguarnera, κοντά στο Παλέρμο, αφού προηγουμένως είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο του Marylebone στο Λονδίνο.

Στις 20 Ιουνίου, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από προσωπικές φωτογραφίες από την εντυπωσιακή γαμήλια γιορτή στην Ιταλία. Στα στιγμιότυπα εμφανιζόταν φορώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο νυφικό υψηλής ραπτικής του οίκου Chanel, διακοσμημένο με κρύσταλλα και φτερά.

Οι πρώτες φήμες για τη σχέση της Ντούα Λίπα και του Κάλουμ Τέρνερ κυκλοφόρησαν στις αρχές του 2024, ενώ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς επιβεβαίωσαν τον δεσμό τους μέσω Instagram.

Η τραγουδίστρια του «Levitating» επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον ηθοποιό σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, τον Ιούλιο του 2025. «Η απόφαση να γεράσουμε μαζί, να μοιραστούμε μια ολόκληρη ζωή και, δεν ξέρω, να είμαστε για πάντα οι καλύτεροι φίλοι, είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό συναίσθημα», είχε δηλώσει τότε.