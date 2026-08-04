Μια ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία έζησε η Μαρία Μενούνος κατά την επίσκεψή της στην Τήνο, όπου βρέθηκε μαζί με την κόρη της, Αθηνά.

Η γνωστή παρουσιάστρια και δημοσιογράφος επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας και, σε ένδειξη βαθιάς πίστης και ευγνωμοσύνης, προσκύνησε γονατιστή. Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτησή της, μίλησε για τη στενή σχέση της με την Ορθοδοξία, την προστασία που νιώθει από την Παναγία και τις προσευχές της για την οικογένειά της.

Η ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος

«Μερικές από τις πιο ιερές στιγμές της ζωής μου έχουν συμβεί στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιώ προσκυνήματα στον Άγιο Νεκτάριο στην Αίγινα, όπου είχα την ευλογία να ακούσω τον Άγιο Νεκτάριο να χτυπά μέσα από τον τάφο του. Η σύνδεσή μου μαζί του έγινε ακόμη πιο δυνατή. Απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία για εμάς, ώστε βαφτίσαμε την Αθηνά στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου στο West Covina. Πιστεύω πραγματικά στα θαύματά του και έχω γίνει μάρτυρας πολλών από αυτά στη δική μου πορεία. Αν δεν έχετε δει την ταινία “Man of God”, σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένας όμορφος τρόπος να γνωρίσετε την απίστευτη ζωή του.

Φέτος, όμως, ένιωσα ένα κάλεσμα να επισκεφθώ την Τήνο. Η μητέρα μου με ονόμασε Μαρία προς τιμήν της Παναγίας και σε όλη μου τη ζωή ένιωθα την προστασία της. Από τότε που έγινα μητέρα, αυτή η σύνδεση έγινε ακόμη πιο βαθιά. Κάθε βράδυ, στις προσευχές μου, της ζητώ να προστατεύει την Αθηνά και να με καθοδηγεί ώστε να καταλαβαίνω τι χρειάζεται. Και, με κάποιον τρόπο, πάντα νιώθω αυτή την καθοδήγηση. Μερικές φορές λέω κάτι στην Αθηνά ή γνωρίζω ενστικτωδώς τι έχει ανάγκη και σταματώ και σκέφτομαι: “Από πού ήρθε αυτό;”. Τότε καταλαβαίνω ότι με καθοδηγεί η Παναγία.

Μία από τις πιο σημαντικές εμπειρίες αυτού του ταξιδιού ήταν η επίσκεψή μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Τήνο. Πρόκειται για έναν από τους ιερότερους τόπους προσκυνήματος στην Ελλάδα. Η παράδοση θέλει τους προσκυνητές να ανεβαίνουν γονατιστοί από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία, ως πράξη πίστης, ευγνωμοσύνης, προσευχής ή εκπλήρωσης ενός τάματος προς την Παναγία. Κάτω από την εκκλησία ρέει μια ιερή πηγή με αγίασμα, η οποία έχει προσφέρει ελπίδα και θεραπεία.

Το να μπω σε αυτή την εκκλησία μαζί με την Αθηνά ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Προσευχήθηκα η ίδια αγάπη και προστασία να την περιβάλλουν σε κάθε βήμα της ζωής της. Προσευχήθηκα για την οικογένεια και τους φίλους μας. Τη στιγμή που μπήκα μέσα, με κατέκλυσε η συγκίνηση. Σπάνια έχω νιώσει τόση αγάπη συγκεντρωμένη σε έναν χώρο. Το ένιωσε και ο νονός της Αθηνάς, ο κουμπάρος μου.

Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της επίσκεψής μας ήταν όταν ακούσαμε τις ιστορίες του πατέρα Πέτρου Γεωργίου, ο οποίος αφιέρωσε χρόνο για να μας ξεναγήσει στους ιερούς χώρους της εκκλησίας και να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία τους. Όποιος σχεδιάζει ένα ταξίδι στην Ελλάδα, αξίζει πραγματικά να επισκεφθεί την Τήνο. Και όσοι πάνε, μπορούν να μείνουν στο Odera. Ήταν ένας τόπος γεμάτος γαλήνη και μαγεία».