Μια νοσταλγική έκπληξη επιφύλαξαν στους διαδικτυακούς τους φίλους ο Αλέξης Γεωργούλης και η Βίκυ Σταυροπούλου, επαναφέροντας στις οθόνες μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του «Είσαι το ταίρι μου». Οι δύο ηθοποιοί ανέβηκαν ξανά σε μηχανή και αναβίωσαν το φινάλε της δημοφιλούς σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από 24 χρόνια.

Στο νέο βίντεο, οι ατάκες του τηλεοπτικού ζευγαριού επιστρέφουν, όμως αυτήν τη φορά οι ρόλοι έχουν αλλάξει. Ο Αλέξης Γεωργούλης απειλεί ότι θα σταματήσει τη μηχανή, ενώ η Βίκυ Σταυροπούλου τού ζητά να κοιτάξει μπροστά και να συνεχίσει να οδηγεί.

Λίγο αργότερα, εκείνος επιμένει να ακούσει τη φράση που περιμένει, με την ηθοποιό να του λέει τελικά «σ’ αγαπώ». Το στιγμιότυπο ολοκληρώνεται με τους δύο πρωταγωνιστές να τραγουδούν γελώντας το «είσαι το ταίρι μου», χαρίζοντας στους θαυμαστές της σειράς ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο.

Στο αυθεντικό τέλος του 2002, πάντως, η εξέλιξη ήταν αντίστροφη, καθώς η Στέλλα ζητούσε από τον Σωτήρη να της εκφράσει τα συναισθήματά του. Εκείνος απέφευγε να το πει, μέχρι που το πολυπόθητο μήνυμα εμφανίστηκε σε ηλεκτρονική πινακίδα, λίγο πριν πέσει οριστικά η λέξη «τέλος».