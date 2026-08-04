Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το καμένο σπίτι της οικογένειάς του στο Πόρτο Γερμενό δημοσίευσε στο TikTok ο Άρης Χαλκιάς, γιος του γνωστού ηθοποιού Τάσου Χαλκιά. Στα πλάνα αποτυπώνεται το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πυρκαγιά, με τον ηθοποιό να περπατά ανάμεσα στα αποκαΐδια του σπιτιού, από το οποίο δεν απέμεινε τίποτα όρθιο, αντικρίζοντας την ολοκληρωτική καταστροφή των κόπων μιας ολόκληρης ζωής.

«Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν», σημείωσε ο Άρης Χαλκιάς στο προφίλ του στο TikTok, συνοδεύοντας το βίντεο από το εσωτερικό της καμένης κατοικίας.

@arischalkias Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε Κανέναν. ♬ Sad song by piano and violin(886018) – NOVA

«Όλα στάχτη σε μια νύχτα»

Ο γιος του Τάσου Χαλκιά, Άρης, είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή του στο TikTok ότι μαζί με το σπίτι έγιναν στάχτη οι αναμνήσεις, τα όνειρα, τα παιδικά χρόνια και οι οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. «Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος», είχε σημειώσει χαρακτηριστικά.

Χθες, Δευτέρα 3 Αυγούστου, ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε στις κάμερες του OPEN, εμφανώς συγκλονισμένος από την ολοκληρωτική καταστροφή της περιουσίας του. «Να σου πω τους κόπους ζωής μέσα σε δύο λεπτά δεν τους λέω. Γιατί δεν γίνεται, είναι γελοίο. Ναι, είναι οι κόποι μίας ζωής, οι οποίοι δεν είναι πια», δήλωσε, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους διοικούν και διαχειρίζονται την περιοχή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν πολύ όμορφο τόπο, τον οποίο οι αρμόδιοι γνωρίζουν, αλλά «δεν τον αγαπούν διόλου».

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη βαθιά σύνδεσή του με το Πόρτο Γερμενό, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην περιοχή εδώ και 54 χρόνια και ότι εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά του. «Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε κι εδώ πρωτόπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο», είπε με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταστροφή αφορά ολόκληρη την τοπική κοινωνία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερα από 200 σπίτια, μικρά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.