Ο αδελφός του Άλεκ Μπάλντουιν, Στίβεν, απομακρύνθηκε από το Χόλιγουντ, ενώ η καριέρα του βρισκόταν σε ανοδική πορεία, αφού στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ασπάστηκε εκ νέου τον χριστιανισμό.

Ο ηθοποιός, όπως σημειώνει το Page Six, αναφέρθηκε στην απόφασή του να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, λίγο μετά τη συμμετοχή του στο βραβευμένο με Όσκαρ θρίλερ του 1995 «The Usual Suspects», παρότι, όπως είπε, ακολουθούσε την πορεία που θα μπορούσε να τον μετατρέψει σε μεγάλο σταρ.

Stephen Baldwin finally reveals why he ditched Hollywood: ‘I didn’t want to be Tom Cruise’ https://t.co/hNHwB5gavH pic.twitter.com/vcfC4g8FRW — Page Six (@PageSix) August 2, 2026

«Αλλά αυτό δεν ήμουν εγώ», δήλωσε στο People σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή. «Δεν ήθελα να γίνω ο Τομ Κρουζ και να πρέπει να κάνω εισπράξεις 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο box office. Προτιμούσα να είμαι ένας απλός τύπος από το Μασαπίκουα της Νέας Υόρκης».

Η στροφή στη θρησκεία και το «κάλεσμα» που τον απομάκρυνε από το Χόλιγουντ

Ο 60χρονος Στίβεν Μπάλντουιν εξήγησε πως άρχισε να στρέφει το ενδιαφέρον του στη θρησκεία, όταν η οικιακή βοηθός του ίδιου και της συζύγου του, Κένια Μπάλντουιν, προέβλεψε ότι θα «γίνονταν αναγεννημένοι χριστιανοί και θα αποκτούσαν τη δική τους διακονία».

Ο πρωταγωνιστής του «Bio-Dome» παραδέχτηκε ότι αρχικά ήταν δύσπιστος. Η στάση του άλλαξε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν παρακολούθησε αρκετές εκκλησιαστικές εκδηλώσεις μαζί με την αδελφή του, Μπεθ Μπάλντουιν, η οποία ήταν «αναγεννημένη χριστιανή». Ανάμεσά τους ήταν και μια χριστιανική εκδήλωση με σκέιτμπορντ στη Φλόριντα. «Κάτω στην παραλία είχαν κατασκευάσει πάνω στην άμμο ένα πάρκο για σκέιτμπορντ από κόντρα πλακέ», ανέφερε. «Εκεί βρίσκονταν αυτοί οι αντισυμβατικοί, απόλυτα αφοσιωμένοι, κουλ σκέιτερ με τατουάζ και πίρσινγκ». «Έκαναν σκέιτ, σταματούσαν, έπαιρναν ένα μικρόφωνο και άρχιζαν να κηρύττουν με ευαγγελικό τρόπο. Περίπου 5.000 παιδιά συγκεντρώνονταν γύρω τους και τους παρακολουθούσαν, επειδή ενδιαφέρονταν για τους σκέιτερ», συνέχισε ο Στίβεν Μπάλντουιν. Τότε ήταν που ο πρωταγωνιστής του «Threesome» ένιωσε, όπως είπε, ένα «κάλεσμα» να δημιουργήσει ένα βίντεο με σκέιτμπορντ, χριστιανική πανκ ροκ μουσική και ευαγγελικό μήνυμα, το οποίο έγινε γνωστό με τον τίτλο «Livin It».

Η προσπάθειά του γνώρισε αμέσως επιτυχία, καθώς μέσα σε έξι μήνες διανεμήθηκαν 10.000 αντίτυπα. «Στη συνέχεια, μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες επικοινώνησε μαζί μας και ρώτησε πόσο θα κόστιζε να φέρουμε τους σκέιτερ του βίντεο στην εκκλησία τους για μια ζωντανή εκδήλωση. Τότε ήταν που εγκατέλειψα το Χόλιγουντ», θυμήθηκε.

Ο Στίβεν Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι περιόδευσε μαζί με την ομάδα των σκέιτερ και επισκέφθηκε «125 εκκλησίες μέσα σε τέσσερα χρόνια», προσθέτοντας: «Ο Ιησούς και το Άγιο Πνεύμα με γοήτευαν». Όλα αυτά τα χρόνια, ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει και έχει αναλάβει την παραγωγή αρκετών έργων με χριστιανική θεματολογία. «Η αφοσίωσή μου στον Κύριο είναι πλέον απλή», δήλωσε. «Είπα: “Κύριε, δώσε μου το βήμα και τους πόρους για να αφηγηθώ ιστορίες για εσένα, όπως ο Τζον Χιουζ”», συνέχισε, αναφερόμενος στον σκηνοθέτη των ταινιών «The Breakfast Club», «Sixteen Candles» και «Pretty in Pink».

Η ζωή του σήμερα, η οικογένεια και η πίστη που τον καθοδηγεί

Ο Στίβεν Μπάλντουιν παρουσιάζει επίσης το podcast «One Bad Movie», στο οποίο προσκαλεί άλλους ηθοποιούς για να συζητήσουν τις χειρότερες ταινίες στις οποίες έχουν συμμετάσχει. «Έχω κερδίσει περισσότερα χρήματα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ και είμαι παντρεμένος με την πιο εντυπωσιακή γυναίκα που έχω δει στη ζωή μου», είπε με ενθουσιασμό. «Ο Ιησούς είναι ο βράχος μου. Η σύζυγός μου είναι η άγκυρά μου. Έχω ζήσει μια εκπληκτική ζωή και είμαι μόλις 60 ετών. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος. Απλώς περιμένω να ανοίξουν κι άλλες πόρτες, από τις οποίες είναι γραφτό να περάσω».

Ο Στίβεν και η Κένια Μπάλντουιν παντρεύτηκαν το 1990 και στη συνέχεια απέκτησαν δύο κόρες, την Αλάια Μπάλντουιν, η οποία είναι σήμερα 33 ετών, και τη Χέιλι Μπίμπερ, η οποία είναι 30 ετών.