Ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να είναι συντετριμμένος, αφότου πληροφορήθηκε ότι η πρώην σύζυγός του, Νικόλ Κίντμαν, έχει προχωρήσει στη ζωή της με έναν νέο άνδρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 58χρονος σταρ της κάντρι μουσικής ήταν «απόλυτα καταρρακωμένος» από τις πληροφορίες που θέλουν την 59χρονη Νικόλ Κίντμαν να έχει ξεκινήσει σχέση με τον επιχειρηματία επενδύσεων, Μάικλ Ράινσταϊν, μετά το τέλος του γάμου τους.

Keith Urban 'absolutely devastated' after learning of ex-wife Nicole Kidman's new romance https://t.co/TOTb6yRdxn — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 3, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φέρεται να απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές με τον Μάικλ Ράινσταϊν κατά τη διάρκεια πρόσφατης εξόδου τους, με τις φωτογραφίες να τους δείχνουν να κρατιούνται από το χέρι και να ανταλλάσσουν ένα φιλί. Πηγή υποστήριξε ότι οι εικόνες αποτέλεσαν ένα οδυνηρό πλήγμα για τον Κιθ Έρμπαν, ο οποίος φέρεται να συνέχιζε να ελπίζει ότι κάποια ημέρα θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη Νικόλ Κίντμαν.

«Η πόρτα στη σχέση του με τη Νικόλ είχε κλείσει οριστικά», ισχυρίστηκε η πηγή. «Ωστόσο, εκείνος εξακολουθούσε να ελπίζει ότι ίσως υπήρχε μια πιθανότητα επανασύνδεσης. Είναι απόλυτα συντετριμμένος και βιώνει ξανά αυτό το βαθύ αίσθημα απώλειας».

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix) July 24, 2026

Η ίδια πηγή υποστήριξε ακόμη ότι το γεγονός πως η Νικόλ Κίντμαν φαίνεται να προχωρά στη ζωή της έκανε τον ερμηνευτή του «Blue Ain’t Your Colour» να επανεξετάσει και το δικό του συναισθηματικό μέλλον. «Βλέποντας τη Νικόλ να προχωρά, αισθάνεται ότι μπορεί να κάνει το ίδιο», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να είναι επιφυλακτικός απέναντι στο ενδεχόμενο μιας νέας σχέσης που θα απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, καθώς, σύμφωνα με την πηγή, θα προτιμούσε να κρατήσει οποιοδήποτε μελλοντικό ειδύλλιο μακριά από τα φώτα.

Ο χωρισμός μετά από 19 χρόνια γάμου και η νέα αρχή της Νικόλ Κίντμαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν υπήρξαν παντρεμένοι για σχεδόν δύο δεκαετίες και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους έγινε γνωστός ο χωρισμός της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού και του Κιθ Έρμπαν, έπειτα από 19 χρόνια γάμου, ενώ το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει το ζευγάρι το καλοκαίρι του 2025, με πηγές της Daily Mail να αναφέρουν ότι ο χωρισμός ήταν αποτέλεσμα μιας κατάστασης που εξελισσόταν εδώ και καιρό.

Λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, το πρώην ζευγάρι κατέληξε σε συμφωνία για την οριστικοποίηση του διαζυγίου του. Σε συνέντευξή της στο «Variety» τον Μάρτιο, η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για τον χωρισμό και για το πώς πλέον «προχωρά μπροστά». «Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου, το ότι παραμένουμε οικογένεια και συνεχίζουμε μπροστά. Αυτό είναι όλο».

Η πρωταγωνίστρια του «Big Little Lies» πρόσθεσε: «Παραμένω στη σκέψη ότι είμαστε οικογένεια και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε. Τα υπέροχα κορίτσια μου, οι αγαπημένες μου, που ξαφνικά έγιναν γυναίκες». Όταν ρωτήθηκε αν είναι καλά μετά τον χωρισμό, η ηθοποιός απάντησε: «Είμαι, γιατί πάντα θα προχωρώ προς ό,τι είναι καλό».