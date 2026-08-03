Οι διοργανωτές του Met Gala ετοιμάζονται να κάνουν ένα τολμηρό βήμα, τιμώντας τον αμφιλεγόμενο σχεδιαστή μόδας, Τζον Γκαλιάνο, στη διοργάνωση του 2027.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και η «Vogue» ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι ο Τζον Γκαλιάνο θα βρίσκεται στο επίκεντρο της έκθεσης «John Galliano: Horizon» την επόμενη χρονιά, παρά το γεγονός ότι ο πρώην σχεδιαστής του οίκου Dior εξακολουθεί να διχάζει την κοινή γνώμη εξαιτίας των αντισημιτικών δηλώσεων που είχε κάνει το 2011.

Σύμφωνα με τους «New York Times», η Άννα Γουίντουρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μητροπολιτικού Μουσείου και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της «Vogue», συναντήθηκε με «επιδραστικούς ραβίνους και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας» της Νέας Υόρκης, προκειμένου να ακούσει τις απόψεις τους για τα πιθανά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την έκθεση μόδας της επόμενης χρονιάς.

Why the Met Gala 2027 theme is already causing controversy https://t.co/JA0gnOUMV0 pic.twitter.com/pnQNpassqR — Page Six (@PageSix) August 2, 2026

Στις συναντήσεις, όπως αναφέρει το Page Six, φέρεται να συμμετείχαν ενεργά τόσο ο Τζον Γκαλιάνο όσο και ο Άντριου Μπόλτον, επιμελητής του Ινστιτούτου Ενδυματολογίας του Μητροπολιτικού Μουσείου, με στόχο να εξασφαλίσουν, όπως ανέφερε η εφημερίδα, την «ευλογία» των εκπροσώπων της εβραϊκής κοινότητας.



Η καταδίκη, η συγγνώμη και η επιστροφή του Τζον Γκαλιάνο στη μόδα

Το 2011, ενώ εργαζόταν ως σχεδιαστής στον οίκο Dior, ο Τζον Γκαλιάνο καταδικάστηκε για έγκλημα μίσους, καθώς είχε επιτεθεί λεκτικά σε θαμώνες μπαρ στο Παρίσι με αντισημιτικές ύβρεις, ενώ σε κατάσταση μέθης είχε δηλώσει: «Αγαπώ τον Χίτλερ». Το δικαστήριο του επέβαλε πρόστιμο και την καταβολή δικαστικών εξόδων, ενώ μετά το περιστατικό απολύθηκε από τον γαλλικό οίκο μόδας.

Ο σχεδιαστής ζήτησε αργότερα συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι δεν θυμόταν το περιστατικό και ότι εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα αλκοολισμού και εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Αποσύρθηκε για ένα διάστημα από τον χώρο της μόδας και ακολούθησε πρόγραμμα απεξάρτησης, προτού επιστρέψει το 2014 ως δημιουργικός διευθυντής του οίκου Maison Margiela.

Η δεύτερη ευκαιρία και οι επιφυλάξεις της εβραϊκής κοινότητας

Εβραίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με την Άννα Γουίντουρ, τον Άντριου Μπόλτον και τον Τζον Γκαλιάνο, μεταξύ των οποίων ο ραβίνος Ρικ Τζέικομπς, πρόεδρος της Ένωσης για τον Μεταρρυθμιστικό Ιουδαϊσμό στη Βόρεια Αμερική, αναγνώρισαν ότι ο σχεδιαστής αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Ο Ρικ Τζέικομπς δήλωσε στους «New York Times» ότι αισθάνθηκε την «ειλικρίνεια» του Τζον Γκαλιάνο, αναφέροντας: «Ήταν ανοιχτός. Μας κοιτούσε στα μάτια και μιλούσε με σαφήνεια, όχι σαν να είχε αποστηθίσει έτοιμες απαντήσεις». «Ο φόβος ήταν ξεκάθαρα ότι η έκθεση θα μπορούσε να συναντήσει μεγάλη αντίσταση, όχι μόνο σκεπτικισμό, αλλά και την αίσθηση ότι κάτι τέτοιο είναι λάθος», συνέχισε.

Ο ραβίνος Τζόσουα Ντέιβιντσον, επικεφαλής του ναού Εμανουέλ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Μητροπολιτικό Μουσείο, τόνισε ότι η έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται και στις συνέπειες της παλαιότερης συμπεριφοράς του Τζον Γκαλιάνο. «Αυτό που τους είπαμε είναι ότι θα ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, συγκινητικό και ουσιαστικό, εάν αξιοποιούσαν αυτή την έκθεση ως ευκαιρία για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την πραγματικότητα του αντισημιτισμού και να ενσωματώσουν με κάποιον τρόπο το μήνυμα της ανάγκης για αντίσταση, καθώς και τους κινδύνους που εγκυμονεί ο αντισημιτισμός στη σημερινή εποχή», δήλωσε στην εφημερίδα.

Ο Τζόσουα Ντέιβιντσον προέβλεψε, επίσης, ότι ορισμένα μέλη της εβραϊκής κοινότητας θα θεωρήσουν την έκθεση «προβληματική», σημειώνοντας: «Είναι πολύ πιθανό κάποιοι να ενοχληθούν. Μπορώ να κατανοήσω αυτά τα συναισθήματα».

Ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης κατά της Δυσφήμησης, δήλωσε στο «Page Six» ότι «η οργάνωση είχε αποδεχθεί εδώ και καιρό τη συγγνώμη του Τζον Γκαλιάνο και θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει με ειλικρίνεια το αντισημιτικό παρελθόν του». «Ωστόσο, η χρονική συγκυρία έχει σημασία», πρόσθεσε. «Ο αντισημιτισμός βρίσκεται σε έξαρση, με πιο πρόσφατο περιστατικό την επίθεση με μαχαίρι την περασμένη εβδομάδα, ενώ οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης αισθάνονται ότι οι ηγέτες της πόλης δεν τους ακούν. Από τη στιγμή που λαμβάνεται αυτή η απόφαση, η ευθύνη περνά στο Μητροπολιτικό Μουσείο και στους συνεργάτες του. Δεν αρκούν συμβολικές κινήσεις γύρω από μία έκθεση, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές ενέργειες κατά του αντισημιτισμού, τόσο μέσα στο μουσείο όσο και σε ολόκληρο τον χώρο της μόδας που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του».

Ο Άντριου Μπόλτον, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να τιμήσει τον Τζον Γκαλιάνο ήδη από το 2010, δήλωσε επίσης ότι οι διοργανωτές πρέπει να βρουν έναν τρόπο να «συνδυάσουν την καλλιτεχνική καταξίωση με την ηθική λογοδοσία, χωρίς η μία να ακυρώνει την άλλη».

Η στήριξη της Άννας Γουίντουρ και οι έντονες αντιδράσεις

Η Άννα Γουίντουρ, από την πλευρά της, ανέφερε σε μήνυμά της προς την εφημερίδα ότι η καριέρα του Τζον Γκαλιάνο «δεν καθορίζεται από μία μόνο στιγμή», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει κανείς που να αξίζει περισσότερο μια έκθεση αυτού του μεγέθους». Ωστόσο, αρκετά μέλη της κοινότητας εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμα να τον συγχωρήσουν, με πολλούς να εκφράζουν τις αντιδράσεις τους στην πλατφόρμα X.

«Είναι πραγματικά απίστευτο ότι σε μια εποχή κατά την οποία ο αντισημιτισμός αυξάνεται στη Νέα Υόρκη, η Άννα Γουίντουρ αποφάσισε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τιμηθεί ο Τζον Γκαλιάνο», έγραψε ένας χρήστης, αναφερόμενος στα πρόσφατα εγκλήματα μίσους στην πόλη. «Ο Τζον Γκαλιάνο ήταν σίγουρα μια αμφιλεγόμενη επιλογή», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ τρίτος πρόσθεσε: «Όχι. Απλώς όχι».

Η καθοριστική συμβολή του Τζον Γκαλιάνο στη σύγχρονη μόδα

Ο Τζον Γκαλιάνο συνέβαλε καθοριστικά στη μεταμόρφωση του Dior από έναν οίκο υψηλής ραπτικής σε έναν από τους μεγαλύτερους οίκους πολυτελείας στον κόσμο, ενώ σχεδίασε και τη διάσημη τσάντα «Dior Saddle», η οποία αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τις διασημότητες. Πρόσωπα όπως η Ζεντάγια, η Κιμ Καρντάσιαν, η Αμάλ Κλούνεϊ και η Τάιλα επιλέγουν συχνά παλαιότερες δημιουργίες του για εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Με την επικείμενη έκθεσή του, ο Τζον Γκαλιάνο θα γίνει ο τρίτος εν ζωή σχεδιαστής, μετά τον Ιβ Σεν Λοράν και τη Ρέι Καβακούμπο, που τιμάται με ατομική έκθεση στο Μητροπολιτικό Μουσείο.

Το Met Gala 2027 θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάιο, ενώ η έκθεση του Τζον Γκαλιάνο θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 9 Μαΐου 2027 έως τις 9 Ιανουαρίου 2028.