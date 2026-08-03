Ο Χάρι Στάιλς πήρε το τραγούδι του «Falling» λίγο πιο κυριολεκτικά από όσο θα περίμενε κανείς το βράδυ του Σαββάτου, καθώς γλίστρησε θεαματικά κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Μεξικό, προτού σηκωθεί ξανά χαμογελώντας.

Αρκετοί θεατές κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή που ο τραγουδιστής περπατούσε με αυτοπεποίθηση πάνω στη σκηνή, απολαμβάνοντας την ενέργεια του κοινού, όταν ξαφνικά έχασε την ισορροπία του και έπεσε με δύναμη στο πάτωμα, προκαλώντας επιφωνήματα ανησυχίας στους παρευρισκομένους.

Για λίγα δευτερόλεπτα, το στάδιο σίγησε. Ωστόσο, ο Χάρι Στάιλς αντέδρασε με χιούμορ, ποζάροντας παιχνιδιάρικα στο πάτωμα και συνεχίζοντας κανονικά τον επόμενο στίχο του τραγουδιού, δείχνοντας ότι η πτώση δεν ήταν αρκετή για να διακόψει την εμφάνισή του.

Οι θαυμαστές ξέσπασαν αμέσως σε χειροκροτήματα και επευφημίες, όταν ο τραγουδιστής σηκώθηκε, τίναξε τα ρούχα του και συνέχισε το πρόγραμμά του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η πτώση, όπως αναφέρει το TMZ, ενδέχεται να μην οφειλόταν μόνο στην απώλεια ισορροπίας του. Πριν από τη συναυλία είχε σημειωθεί έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα το δάπεδο της σκηνής να έχει γίνει ιδιαίτερα ολισθηρό.