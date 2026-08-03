Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό απόλαυσαν χαλαρές στιγμές σε παραλία του Σεν Τροπέ, στη νότια Γαλλία. Το ζευγάρι, που διατηρεί σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο, περπάτησε χέρι χέρι στην ακτή και αντάλλαξε παθιασμένα φιλιά κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του την περασμένη Πέμπτη.

Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνοντας χωρίς δισταγμό τις τρυφερές στιγμές τους. Οι αγκαλιές, τα φιλιά και τα χαμόγελά τους μαρτυρούν τη στενή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσά τους, έναν χρόνο μετά την έναρξη του ειδυλλίου τους.

Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω Instagram. Η Κέιτι Πέρι χώρισε πέρυσι από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη τους, Ντέιζι, η οποία θα γίνει έξι ετών αργότερα μέσα στον μήνα.

Το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από έντονη φημολογία σχετικά με την κατάσταση της σχέσης του. Οι δυο τους, οι οποίοι το περασμένο καλοκαίρι έκαναν φιλικά διακοπές μαζί με την κόρη τους, ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2016 και αρραβωνιάστηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019.

Όταν έγινε γνωστός ο χωρισμός τους, εκπρόσωποι της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ δήλωσαν στην «Daily Mail» ότι «τους τελευταίους μήνες είχαν αλλάξει τη μορφή της σχέσης τους, προκειμένου να επικεντρωθούν στην από κοινού ανατροφή της κόρης τους». «Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς κοινή τους προτεραιότητα είναι και θα παραμείνει η ανατροφή της κόρης τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό», ανέφεραν οι εκπρόσωποί τους.

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Ιούνιο του 2026, στο 25ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, όπου παρακολούθησαν την πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη σχέση της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δηλώνοντας στο People: «Νιώθω πως έχω αποκτήσει μεγαλύτερη ισορροπία σε πολλές πτυχές της ζωής μου». «Είμαι πολύ ερωτευμένη. Στην πραγματικότητα, εκείνη η συναυλία έγινε αφού γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και αυτό με έκανε να αισθάνομαι πολύ σταθερή, γιατί είμαι λίγο σαν έναν πολύχρωμο χαρταετό».

Justin Trudeau and Katy Perry have been having a romantic time in Saint-Tropez ❤️ The couple were spotted enjoying a gorgeous summer day in the French Riviera together, swimming and sharing sweet kisses in the sea before heading off to Switzerland ☀️



📸 : Backgrid… pic.twitter.com/6sxAaMWgn9 — HELLO! Canada (@HelloCanada) July 31, 2026

Σημειώνεται ότι ο Τζάστιν Τριντό διετέλεσε πρωθυπουργός του Καναδά από το 2015 έως τον Μάρτιο του 2025. Το 2023 ανακοίνωσε τον χωρισμό του από τη Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό, έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον 18χρονο Ξαβιέ, τη 17χρονη Έλα-Γκρέις και τον 12χρονο Αντριέν.