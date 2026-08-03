Μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας «Eternal Sunshine» στο Λονδίνο, την 1η Σεπτεμβρίου, η Αριάνα Γκράντε ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα και να απομακρυνθεί προσωρινά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η απόφασή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η εμφάνισή της βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σχολιάζουν την αισθητή απώλεια βάρους της και να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Εκπρόσωπος της Αριάνα Γκράντε δήλωσε αποκλειστικά στο περιοδικό People: «Η Αριάνα θα περιορίσει τη δημόσια παρουσία της μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”. Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που πραγματικά αξίζει από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές δραστηριότητες που την κρατούν στο προσκήνιο και έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη δημόσια κριτική. Η περιοδεία αυτή αποτέλεσε μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπά τους θαυμαστές της και απόλαυσε κάθε στιγμή της».

Πηγή από το στενό περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφερε στο People: «Η παράστασή της είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε σωματικό επίπεδο και προϋποθέτει μεγάλη αθλητική προσπάθεια. Κάθε βράδυ εμφανίζεται με ασφάλεια και επιτυχία, διατηρώντας ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο απόδοσης».

Το People επιβεβαίωσε επίσης ότι η Αριάνα Γκράντε δεν θα συμμετάσχει τελικά στην αναβίωση του μιούζικαλ «Sunday in the Park with George» του Στίβεν Σόντχαϊμ στο Γουέστ Εντ. Η παράσταση επρόκειτο να κάνει πρεμιέρα το επόμενο καλοκαίρι στο Κέντρο Μπάρμπικαν του Λονδίνου, με τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι, στον κεντρικό ανδρικό ρόλο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η Αριάνα Γκράντε «ανυπομονεί να στηρίξει την εξαιρετική ομάδα που θα ζωντανέψει αυτό το έργο».

Η εμφάνιση και η γενικότερη κατάσταση της υγείας της Αριάνα Γκράντε έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, μετά την κυκλοφορία του μουσικού βίντεο για το νέο της τραγούδι «Petal», από το ομώνυμο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου, τα σχόλια γύρω από την εμφάνισή της εντάθηκαν.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έχει απαντήσει αρκετές φορές στις επικρίσεις και στα σχόλια που αφορούν το σώμα της. Στο τραγούδι «Yes, And?», από το άλμπουμ «Eternal Sunshine» του 2024, τραγουδά μεταξύ άλλων: «Το πρόσωπό μου είναι όπως είναι, δεν χρειάζομαι καμία μεταμφίεση / Μην σχολιάζεις το σώμα μου, μην απαντάς / Τα δικά σου θέματα είναι δικά σου και τα δικά μου είναι δικά μου».

Αναφερόμενη στο νέο άλμπουμ «Petal», η πηγή δήλωσε: «Αυτό το άλμπουμ είναι ένα τραγούδι αντίστασης, ένας ύμνος για τη σχέση αγάπης και μίσους με το κοινό και την τοξικότητά του». «Το άλμπουμ δεν αφορά κάποιον ερωτικό σύντροφο ή έναν χωρισμό με τη συνηθισμένη έννοια», πρόσθεσε.

Η περιοδεία «Eternal Sunshine» ξεκίνησε τον Ιούνιο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και έκτοτε πέρασε από πολλές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων το Λος Άντζελες, την Ατλάντα και τη Νέα Υόρκη.

Η Αριάνα Γκράντε θα ολοκληρώσει αυτή την εβδομάδα τις εμφανίσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες με συναυλίες στο Σικάγο, προτού μεταβεί στο Λονδίνο για μια σειρά παραστάσεων. Η συγκεκριμένη περιοδεία σηματοδοτεί την επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία είχε επικεντρωθεί σε κινηματογραφικά και μουσικά έργα, μεταξύ των οποίων και ο ρόλος της ως Γκλίντα στις κινηματογραφικές μεταφορές του «Wicked». Στη συνέχεια θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη στην ταινία «Focker-in-Law», τη νέα προσθήκη στη δημοφιλή σειρά ταινιών «Meet the Parents», με συμπρωταγωνιστές τον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Η κωμωδία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.