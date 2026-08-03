Ο τραγουδιστής Φιλ Κόλινς αποκάλυψε ότι τα παιδιά του τον αποχαιρέτησαν, πιστεύοντας πως ίσως ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν, όταν ο ίδιος βρέθηκε κοντά στον θάνατο το 2024.

Ο 75χρονος μουσικός μίλησε για την επτάμηνη νοσηλεία του σε νοσοκομείο της Ελβετίας εξαιτίας ανεπάρκειας ζωτικών οργάνων, σε συνέντευξή του στους «Sunday Times», η οποία δημοσιεύτηκε την Κυριακή. Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του προκλήθηκε από την υποτροπή του στη βαριά κατανάλωση αλκοόλ, όπως αναφέρει το Page Six.

Phil Collins recalls heartbreaking goodbye from kids during life-threatening health issues https://t.co/5VOI2kdtNh pic.twitter.com/C7kTxRkH73 — Page Six (@PageSix) August 2, 2026

Ο Φιλ Κόλινς ανέφερε ότι η οικογένειά του χρειάστηκε να λάβει αποφάσεις σχετικά με το εάν θα παρέμενε σε μηχανική υποστήριξη, ενώ ο επί χρόνια μάνατζέρ του κάλεσε τα πέντε παιδιά του στο πλευρό του. «Τα νεφρά μου σταματούσαν να λειτουργούν και τα όργανά μου κατέρρεαν», σημείωσε. «Οι άνθρωποι έρχονταν για να με αποχαιρετήσουν. Ωστόσο, δεν θυμάμαι να ήρθαν. Δεν είχα ιδέα για όσα συνέβαιναν», συνέχισε. «Όλοι φοβούνταν ότι δεν θα με έβλεπαν ξανά. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί με τον χειρότερο δυνατό τρόπο».

Ο Φιλ Κόλινς εισήχθη για πρώτη φορά στο νοσοκομείο τον Νοέμβριο του 2023. Πήρε εξιτήριο τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, όμως λίγες εβδομάδες αργότερα χρειάστηκε να εισαχθεί ξανά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Ήμουν πολύ τυχερός που κατάφερα να ξεπεράσω όλο αυτό», δήλωσε. «Περιττό να πω ότι από τότε δεν έχω πιει ούτε σταγόνα».

Τα πέντε παιδιά του Φιλ Κόλινς είναι η μεγαλύτερη κόρη του, Τζόλι Κόλινς, 53 ετών, και ο μεγαλύτερος γιος του, Σάιμον Κόλινς, 49 ετών, τους οποίους απέκτησε με την πρώτη σύζυγό του, Αντρέα Μπερτορέλι. Το ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 1975 έως το 1979.

Ο Φιλ Κόλινς απέκτησε την κόρη του, Λίλι Κόλινς, 37 ετών, με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζιλ Τάβελμαν. Ο μουσικός και η ηθοποιός παρέμειναν παντρεμένοι για μία δεκαετία, προτού χωρίσουν το 1994.

Με την τρίτη σύζυγό του, Οριάν Σεβέ, απέκτησε τον 25χρονο γιο του, Νίκολας Κόλινς, καθώς και τον μικρότερο γιο του, Μάθιου Κόλινς, 21 ετών. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2008, έπειτα από εννέα χρόνια γάμου.

Ο θρυλικός ντράμερ δήλωσε στους «Sunday Times» ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παντρευτεί για τέταρτη φορά. «Θα ήθελα πολύ να ερωτευτώ ξανά», παραδέχτηκε. «Θα ήθελα να έχω μια σχέση. Να φιλήσω κάποιον, για παράδειγμα. Ξέρετε, πολύ απλά και βασικά πράγματα».

Ωστόσο, ο Φιλ Κόλινς, ο οποίος πλέον ζει στην Ελβετία έχοντας στο πλευρό του μόνο μία εσωτερική νοσηλεύτρια, δεν είναι βέβαιος ότι κάτι τέτοιο βρίσκεται ακόμη στο μέλλον του. «Νομίζω ότι μάλλον είναι πολύ αργά για κάτι τέτοιο», ανέφερε. «Δεν είμαι ιδιαίτερα κοινωνικός άνθρωπος. Δεν βγαίνω έξω».

Ο ερμηνευτής του «In the Air Tonight» αποσύρθηκε από τις περιοδείες τον Μάρτιο του 2022, καθώς έχασε την ικανότητά του να παίζει ντραμς. Ο Φιλ Κόλινς έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα υγείας όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων σοβαρή βλάβη στους αυχενικούς σπονδύλους το 2007, η οποία προκάλεσε νευρολογικά προβλήματα στα χέρια του. Από το 2015 χρησιμοποιεί μπαστούνι, μετά από χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

Τον περασμένο Μάιο, ο Φιλ Κόλινς είχε δηλώσει ότι εξακολουθούσε να εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέα μουσική, ακόμη και να επιστρέψει στις περιοδείες, παρά τα προβλήματα υγείας που έχει αντιμετωπίσει. «Η υγεία μου είναι καλύτερη τώρα από ό,τι ήταν εδώ και αρκετό καιρό. Όσο για το εάν θα επέστρεφα ξανά στις εμφανίσεις… θα το σκεφτόμουν», δήλωσε κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «BBC Breakfast».