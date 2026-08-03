Η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον ηθοποιό, με αφορμή την ημέρα που θα συμπλήρωναν 16 χρόνια γάμου.

Ο πρωταγωνιστής του «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Ήταν 48 ετών.

Την Κυριακή, όπως αναφέρει το Page Six, η Κίμπερλι τίμησε την επέτειό τους, δημοσιεύοντας στο Instagram κοινές τους selfies, καθώς και μία φωτογραφία στην οποία ο ηθοποιός αγκαλιάζει μαζί τα έξι παιδιά τους.

James Van Der Beek’s widow shares tender tribute on first wedding anniversary since his death: ‘Luckiest woman in the world’ https://t.co/o4e8PvuCF4 pic.twitter.com/4z5KJDBzu4 — Page Six (@PageSix) August 3, 2026

«Πριν από 16 χρόνια ήμουν η πιο τυχερή γυναίκα στον κόσμο, όταν παντρεύτηκα τον @vanderjames», έγραψε. «Η ομορφιά αυτού του γάμου εξακολουθεί να ξεδιπλώνεται καθημερινά μέσα από όλα αυτά τα υπέροχα παιδιά που αποκτήσαμε. Εξακολουθεί να είναι παρών και να μας καθοδηγεί», πρόσθεσε. «Θα του είμαι αιώνια ευγνώμων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ παντρεύτηκε την Κίμπερλι μετά τον χωρισμό του από την πρώτη του σύζυγο, Χέδερ Μακόμπ, την 1η Αυγούστου 2010. Μαζί απέκτησαν έξι παιδιά: την Ολίβια, 15 ετών, τον Τζόσουα, 14, την Άναμπελ, 12, την Εμίλια, 10, τη Γκουέντολιν, 8, και τον Τζερεμάια, 4 ετών.

Η 44χρονη Κίμπερλι εξακολουθεί να τιμά τη μνήμη του συζύγου της μετά τον θάνατό του. Τον περασμένο μήνα μοιράστηκε στο Instagram παλαιότερες κοινές τους φωτογραφίες, γράφοντας στη λεζάντα: «Αγάπη μου, η αγάπη δεν πεθαίνει. Ο θάνατος δεν μας χωρίζει».

Στην πρώτη Γιορτή του Πατέρα μετά τον θάνατό του, δημοσίευσε επίσης προσωπικά στιγμιότυπα που τον έδειχναν στον ρόλο του πατέρα, γράφοντας: «Μου λείπεις τόσο πολύ και σήμερα σκέφτομαι πόσο υπέροχος ήσουν με κάθε δυνατό τρόπο. Και κατά κάποιον τρόπο, από την άλλη πλευρά, συνεχίζεις να είσαι πατέρας. Είσαι ένα θαύμα».