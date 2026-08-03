Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα, όπως αποκάλυψε μέσα από τη νέα της ανάρτηση στο Instagram.

Το διεθνούς φήμης μοντέλο δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές του, στην οποία εμφανίζεται να ξεκουράζεται πάνω σε σκάφος και να απολαμβάνει τον ήλιο. Στο στιγμιότυπο φαίνεται και η ελληνική σημαία, στοιχείο που πρόδωσε τον προορισμό της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της επέλεξε να γράψει στα ελληνικά τη λέξη «Ιούλιος», χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το μέρος στο οποίο βρίσκεται.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έχει ταξιδέψει αρκετές φορές στη χώρα μας, επιλέγοντας ελληνικά νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Οι συχνές παρουσίες της δείχνουν ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς.

Οι επισκέψεις της έχουν συνδεθεί, επίσης, με τη σχέση της με τον σκηνοθέτη Ρομέν Γαβρά, γιο του Κώστα Γαβρά, χωρίς η ίδια να έχει αναφέρει εάν η συγκεκριμένη επίσκεψη σχετίζεται με την προσωπική της ζωή.

Σε μία από τις φωτογραφίες της ανάρτησης, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ποζάρει ολόγυμνη, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί.