Τον έντονο προβληματισμό της για τις τελευταίες εξελίξεις στη Θέουτα της Ισπανίας εξέφρασε η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από διαδοχικές αναρτήσεις στα social media.

Η τραγουδίστρια, εμφανώς φορτισμένη, σχολίασε τις εικόνες από τον ισπανικό θύλακα, υποστηρίζοντας ότι το μεταναστευτικό δεν αφορά μόνο την Ισπανία, αλλά συνολικά την Ευρώπη, ενώ εξέφρασε την ανησυχία της ότι ανάλογες καταστάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν και την Ελλάδα.

«Ξύπνησα και είδα όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ισπανία και τα έχω πάρει πολύ άσχημα. Σήμερα στην Ισπανία, αύριο στην Ελλάδα. Δεν είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό», ανέφερε αρχικά.

Σε άλλο σημείο των αναρτήσεών της, η Αγγελική Ηλιάδη υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, εκφράζοντας την προσωπική της άποψη ότι η χώρα κινδυνεύει αν δεν υπάρξει έγκαιρη αντίδραση.

Παράλληλα, χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «εισβολείς» για όσους εισέρχονται παράνομα στις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι δεν τους θεωρεί μετανάστες, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε αποφασιστικές ενέργειες.

«Πρέπει να πάρουμε σοβαρά μέτρα. Η κυβέρνησή μας πρέπει επιτέλους κάτι να κάνει», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι, κατά την άποψή της, η κατάσταση απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.